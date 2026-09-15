La emoción atravesó uno de los momentos más recordados de la 78ª edición de los Premios Emmy. Macaulay Culkin, Dan Levy y Annie Murphy subieron al escenario del Peacock Theater de Los Ángeles para homenajear a Catherine O’Hara, la actriz que fue madre del protagonista de Mi pobre angelito y también interpretó a Moira Rose en Schitt’s Creek.
El sentido homenaje de Macaulay Culkin al recordar a Catherine O’Hara: "Era mi mamá"
El actor de Mi pobre angelito se reunió con Dan Levy y Annie Murphy para homenajear a la intérprete que murió en enero y dejó una huella imborrable por siempre.
Culkin no pudo contener las lágrimas al recordar a quien fue su madre de ficción en las dos películas de la popular saga. El actor destacó especialmente el vínculo que construyeron a lo largo de los años y eligió una palabra para definirla: mamá.
“Era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, la mamá de todos nosotros”, expresó el actor durante el segmento dedicado a recordar a las figuras de la televisión y el espectáculo fallecidas recientemente.
El recuerdo de Macaulay Culkin
El protagonista de Mi pobre angelito describió a O’Hara como una persona cálida, divertida y alentadora. También recordó con humor su papel como la madre que olvidaba situaciones, en referencia a la trama de las películas que los unió.
Culkin contó que la actriz siempre estaba presente cuando la necesitaba y aseguró que ese vínculo trascendió la pantalla. En medio de la emoción, invitó a quienes seguían la ceremonia a llamar a sus propias madres como una manera de homenajearla.
“Como buena mamá, siempre aparecía cuando se lo pedía”, sostuvo. Luego agregó que, aunque su personaje podía olvidarse de determinadas situaciones, quienes trabajaron con ella nunca la olvidarían.
Annie Murphy, quien interpretó a Alexis Rose en Schitt’s Creek, también recordó a O’Hara y puso el foco en una de sus características más reconocibles: su risa. Según contó, tenía una capacidad especial para contagiar alegría y hacer que quienes estaban a su alrededor se sumaran a ella.
Una actriz que dejó huella
Murphy relató además algunos encuentros que tuvo después de la muerte de O’Hara. En un vuelo recibió una nota de un pasajero que destacaba la importancia de la actriz, mientras que en otro momento una persona la abrazó en una estación de servicio para hablarle de ella.
Dan Levy, creador y protagonista de Schitt’s Creek, completó el homenaje con un recuerdo sobre la libertad creativa de O’Hara. Destacó especialmente su disposición para experimentar y aportar ideas que terminaron dando forma al personaje de Moira Rose.
El intérprete recordó propuestas como la utilización de pelucas y otros elementos que ayudaron a construir la particular personalidad de Moira. Por ese papel, O’Hara ganó el Emmy a mejor actriz principal de comedia en 2020.
Catherine O’Hara murió el 30 de enero de 2026, a los 71 años. Su trayectoria incluyó trabajos en cine y televisión, entre ellos Mi pobre angelito, Beetlejuice y Schitt’s Creek. El homenaje de los Emmy volvió a poner en escena el impacto que tuvo en distintas generaciones de espectadores.