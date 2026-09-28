La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, fue elegida por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en la próxima edición de los Premios Goya.
“La virgen de la tosquera” fue elegida para los Goya y quedó en carrera por el Oscar
La película de Laura Casabé representará a la Argentina en España y además quedó entre las cuatro producciones preseleccionadas para competir por un lugar en los Oscar 2027.
La producción competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana de la 41ª edición de los premios españoles y, al mismo tiempo, quedó entre las cuatro candidatas argentinas que buscan llegar a los Oscar 2027.
Una adaptación de Mariana Enriquez
La película está basada en cuentos de la escritora Mariana Enriquez y cuenta con un guion adaptado por Benjamín Naishtat.
La historia transcurre durante un verano posterior a la crisis social y económica de diciembre de 2001 y combina elementos de terror, adolescencia, deseo y memoria.
El film utiliza ese contexto histórico como escenario para desarrollar los conflictos personales de sus protagonistas.
La carrera hacia los Oscar
Además de su participación confirmada en los Goya, La virgen de la tosquera quedó incluida en la preselección argentina para la categoría Mejor Película Internacional de los Premios Oscar.
En esa instancia compite con El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.
La Academia argentina deberá definir posteriormente cuál de esas producciones será enviada oficialmente a Hollywood.
Un doble recorrido internacional
La elección para los Goya ya garantiza la presencia de la película en la competencia iberoamericana que se realizará en España.
En paralelo, su inclusión entre las cuatro preseleccionadas mantiene abierta la posibilidad de que también represente al país ante la Academia de Hollywood.
La definición argentina para los Oscar será el próximo paso dentro de ese proceso de selección.