La Municipalidad de Santa Fe presenta los proyectos elegidos en el marco del Registro de Postulación Nacional “Yo Lo Viví, experiencias en artes escénicas”, con el objetivo de favorecer la accesibilidad de la comunidad educativa a creaciones teatrales que tengan un alto estándar de calidad.
"Yo Lo Viví, experiencias en artes escénicas" presenta a los proyectos seleccionados
La convocatoria nacional presenta los proyectos seleccionados, que se exhibirán en el Teatro Municipal 1° de Mayo en funciones destinadas a estudiantes de escuelas secundarias.
Acercar el teatro a los adolescentes
El llamado estuvo dirigido a actrices, actores, dramaturgos, directores o productores teatrales con antecedentes comprobables en la escena nacional con el objeto de presentar proyectos teatrales que fomenten el interés por las artes escénicas entre estudiantes de escuela secundaria.
La elección de los proyectos fue realizada por un Comité Evaluador integrado por el Director Ejecutivo de Programación y Espacios Culturales de la Secretaría de Cultura, Pablo Ángel Sarnari, la Subsecretaria de Gestión Educativa de la Secretaría de Educación, Agustina Huespe, y como jurado externo de reconocida trayectoria dentro del ámbito artístico y del sector teatral en particular, José Ignacio Serralunga.
La programación
En total, fueron elegidas cinco obras que se presentarán en la Sala Marechal y la Sala Mayor del Teatro Municipal 1° de Mayo un miércoles por mes, comenzando en junio y culminando en octubre, con dos funciones a las 10 y a las 14. Este es el cronograma:
Miércoles 24 de junio: “Al Matadero”. De Miguel Franchi y Manuel Baella (Rosario).
Miércoles 1 de julio: “Cóctel”. De Manuel Mansilla (Lomas de Zamora).
Miércoles 12 de agosto: “Belgrano hace bandera y le sale de primera”. De Adela Basch (Rosario).
Miércoles 9 de septiembre: “Aquel loco elenco”. De Martín Palladino, Virginia Kaufmann y Cecilia Miserere (Caba).
Miércoles 7 de octubre: “Romeo y Julieta de bolsillo”. De Emiliano Dionisi (Caba).
La presentación de las obras estará a cargo de José Ignacio Serralunga, que hará una breve introducción del espacio donde se desarrolla la actividad y, finalizada la función, coordinará el debate entre elenco y público.
Inscripciones y consultas
La entrada es gratuita, con inscripción previa a través del correo educació[email protected].
Las consultas pueden realizarse al WhatsApp 342 5215168.