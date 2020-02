Concejales pidieron información sobre los cambios en TGI y Drei

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La concejala Laura Mondino, cercana al intendente, aseguró que “ningún aumento superará los niveles de inflación”. Desde los sectores opositores no piensan lo mismo y piden más tiempo para analizar todos los puntos.

La tarde del miércoles tuvo un intenso movimiento en el Concejo Deliberante. Hasta allí se acercó la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad, Carolina Piedrabuena, para dialogar con todos los ediles y dar detalles más pormenorizados del Presupuesto 2020 y, fundamentalmente, de la Reforma Tributaria que se podría llegar a generar, de ser aprobada en una sesión extraordinaria, hasta hoy, con fecha incierta, más allá que pretenden que sea el próximo lunes. Para ese día “no hay tiempo”, aseguraron muchos concejales, debido a que no tendrían la oportunidad de hablar con los actores involucrados que se verían afectados.



Voces protagonistas



Sebastián Mastropaolo (Cambiemos): “La información está fluyendo, algo importante para que tomemos una postura determinada. También hay que ser realistas y claros, porque hay varias modificaciones y nos vamos a tomar el tiempo pertinente para hacer un análisis profundo sobre cada una de las situaciones y también convocar a los sectores que van a ser afectados por el incremento de algunas cuestiones. Aumentos que estarán atados o serán muy similares a lo que es el proceso inflacionario, dónde hay un crecimiento mayor y que observaremos ese tipo de situación, pero por ahora, como no están determinados, sería adelantarme a la discusión q se planteará”.



“Estamos en una situación compleja, donde la inflación por un lado afecta a la recaudación del municipio, pero también la capacidad contributiva de cada uno de los usuarios y comerciantes santafesinos que no están pasando un buen momento y nosotros lo tenemos en cuenta. Como oposición planteamos la necesidad de interactuar con todas las áreas. Por ejemplo: debemos reunirnos con un sector referente como el gastronómico para escuchar su postura. Hay sectores como la telefonía que tienen incrementos importantes, internet también. Rubros como el farmacéutico también nos preocupa. Hay una necesidad del ejecutivo municipal de recaudar, pero los argumentos de fondos son ellos quienes deben explicarlo”.

Laura Mondino (FPCyS): “En esta situación de crisis económica nacional que se traslada a los gobiernos locales, hay una actualización en los tributos, en la TGI, en el DReI. El esfuerzo debe venir de todos los actores de la sociedad. El intendente recibió el municipio con una deuda muy grande de 1.300 millones de pesos y creemos que con esta propuesta que se está elevando al Concejo estaríamos disminuyendo un 12% de esa deuda, que son nada más y nada menos que lo que se le debe a los proveedores, que son emprendedores y trabajadores santafesinos”.



“Hay distintos porcentajes de incremento. No es lo mismo el tributo a los actores que no fueron beneficiados con obras y servicios en algunos lugares, y otros que viven en zonas donde sí tuvieron un desarrollo positivo. Ahí tiene que haber una diferencia en cuanto a los montos de actualización. La TGI se actualiza mediante una fórmula; lo que se está planteando es la actualización de esos términos que tiene que ver con informes que se hacen de acuerdo al valor del terreno y de la construcción”.



“Ningún aumento superará los niveles de inflación. Eso es lo que contempla la reforma. En ese sentido, responde a la necesidad y a la crisis económica que vivimos.



Diferimos en los criterios con la oposición, pero nadie puede desconocer la deuda que hoy tiene la Municipalidad, y creemos que hay voluntad para disminuirla durante este ejercicio lo máximo que se pueda. De esos 1.300 millones de pesos, solamente 600 millones es lo que se le debe al servicio de recolección de residuos. Una situación crítica en un servicio tan elemental en un ciudad”.



Carlos Pereira (UCR-Cambiemos): “Gran parte de lo que charlamos es lo que se debería haber presentado el lunes con el intendente Jatón. Efectivamente hay un aumento masivo del DReI para todos los sectores y las áreas. El DReI es un tributo bastante virtuoso para el municipio, porque se actualiza sólo por inflación. Como es una alícuota sobre las ventas totales, se va actualizando. A diferencia de la TGI, nunca se cae. Y a pesar que crece con la inflación, masivamente se pretende aumentar la alícuota. O sea que es un impuesto que tendrá un incremento de entre el 60 y el 80 por ciento en relación al año pasado, en un momento donde el sector comercial e industrial está muy mal”.



“Con respecto a las tasas, para la gran mayoría de los contribuyentes se saca un límite que hoy tenía el sistema de un incremento trimestral del 8%. Y pasaremos a un aumento de entre un 15 y un 20 por ciento. No tenemos muy en claro qué implica esto en materia de impacto. Hay algunas estimaciones e información que solicitamos para poder evaluar esto y tomar una decisión con información que todavía no tenemos. Hay hipótesis que plantean que en materia de tasa el aumento estará por sobre la inflación de 2019. Incluso la boleta de enero puede llegar con un aumento del 100%. Nosotros no acompañaríamos semejante incremento. Lo del DReI en las actividades económicas es un principio que no compartimos”.



Juan José Saleme (PJ): “Esperábamos tener información de la tributaria el lunes, cuando se presentó el presupuesto, que es una estimación de recursos que voy a obtener y cómo los voy a gastar. Al no estar la tributaria incluida en esa explicación, no teníamos detalles de cómo pensaba el ejecutivo en obtener esos recursos, y nos sorprendimos cuando llegamos al Concejo de que la tributaria planteaba aumentos de arriba del 80% de la TGI y aumento del DReI para la mayoría de las actividades”.



“Ahora sabemos un poco más acerca de cuánto pretendía recaudar y qué padrones se verían afectados y en qué términos. Hay algunas dudas, me parece que hubo un planteo generalizado, o al menos del bloque del PJ y creo que también Cambiemos estaba en sintonía, de que no íbamos a avalar ni a votar aumentos del 80% en la tasa de inmuebles porque los vecinos no están en condiciones de pagar semejante incremento”.



“Estamos muy sobre la fecha como para tomar una decisión. No teníamos información de que la tributaria iba a tener modificaciones a los topes de las tasas, al DReI y sus alícuotas, y esto hace que tengamos que dialogar, no solo entre los concejales y el ejecutivo, sino también con los actores de la comunidad que nos estuvieron llamando y convocando a reuniones. Le pedimos al ejecutivo que se haga cargo de la situación porque tomo la decisión de enviar esta tributaria sin haber hablado con los actores de la comunidad”.