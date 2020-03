"Pasamos el 85% del día adentro": así viven la cuarentena De Cecco y Ormaechea

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El armador de la Selección Argentina y la tenista sunchalense contaron cómo pasan los días en Perugia, en medio de una situación poco común por el avance del coronavirus. Realizan algunas actividades deportivas en su departamento y aprovechan al máximo el tiempo. “Sólo se puede salir a hacer compras”, advirtieron.

Italia es el país de occidente más afectado por el avance de coronavirus (COVID-19). Este sábado 14 de marzo los casos positivos llegaban a casi 15 mil con 1.200 personas fallecidas. Allí despliega todo su talento Luciano De Cecco, integrante de la Selección Argentina de voleibol. El santafesino juega en el “Sir Safety” de la ciudad de Perugia, ciudad ubicada en el centro de la península. A diferencia del norte italiano, en esa región los casos registrados no llegan al centenar (76). Desde esta semana, todo el territorio está bajo cuarentena.

Gentilmente, “Cachete” (como se lo conoce en el ambiente del voley) dialogó con El Litoral y contó cómo es vivir bajo una situación poco frecuente en la vida de un deportista de elite. “La verdad es que fue todo medio rápido, con el pasar del tiempo se fue cerrando”, arrancó el deportista que vive junto a la tenista sunchalense Paula Ormaechea.

“Se puede salir sólo para necesidades básicas; farmacias, supermercados y comercios de ese estilo pero nada más. Es todo muy raro pero necesario ahora”, continuó.

—¿Cómo es vivir en una cuarentena?, preguntó El Litoral.

—La mayor parte del tiempo tratamos de estar ocupados mentalmente, tenemos algunos elementos para poder hacer ejercicios, juegos de mesa. También ocupamos las horas en cocinar y actividades de ocio como mirar películas. Prácticamente, estamos el 85% del día tiempo dentro el departamento.

—¿ Cuando salen a la vía pública, qué se puede hacer y qué no?

— Están abiertos todos los supermercados, farmacias, centros postales y algún que otro negocio. Nosotros salimos en auto con un formulario de circulación donde especifica que vamos al súper o algún lugar puntual. Hay que mantener un metro de distancia con otras personas, lavarse las manos y no tener contacto con los desconocidos.

—¿Cómo funcionan los servicios públicos y otros como Internet?

—Funciona todo y por estos meses no se pagan. Están suspendidos los pagos por la pandemia. Hubo una inversión muy grande del gobierno italiano, dicen los diarios de acá.

—¿Tienen contacto con amigos, compañeros o vecinos?

— No. Cada uno permanece en su casa. Como máximo una videollamada.

—¿Se extraña la “normalidad”?

—Si. Extrañamos hacer vida normal. Los primeros días capaz que ‘alguno dice bueno descanso’, pero después es un poco pesado no hacer nada. Entonces más un poco de vida normal se extraña.

—Imagino que mantienen contacto fluído con la familia...

—Si normal, no hay mucho para contar tampoco. Estamos preocupados por que Argentina puede sufrir lo mismo que pasa acá y podría ser muy negativo si no se toman las medidas y precauciones necesarias, como cerrar escuelas, actividades públicas y cosas así. Acá no hay ninguna actividad de ningún tipo, todo se hace en casa; hasta la escuela la hacen vía Internet. Y esto parece que va para largo, para mayo o junio así que se va viendo día a día que es lo que pasa.

“Tratamos de mantenernos activos”

A su turno, la tenista oriunda de Sunchales dio su apreciación con respecto a las acciones llevadas a cabo por las autoridades italianas en relación al avance del coronavirus en ese país.

“Las medidas que se están tomando son buenas; demostraron que la única manera de parar el contagio es aislandose. Que la gente no tenga contacto para que esto no siga creciendo”, opinó Ormaechea ante la pregunta de El Litoral. “La verdad es que crece día a día de una manera impresionante. Acá dicen que se está lejos de llegar al pico, por lo tanto tenemos para tiempo largo”, agregó.

Al mismo tiempo, la tenista contó que “la están llevando bien”. “No estamos en un área tan fea, por lo menos hasta ahora. Aunque pienso que va a llegar, todavía falta que llegue lo peor”.

Sobre lo estrictamente deportivo, Ormachea señaló: “Tratamos de mantenernos activos, porque estamos acostumbrados a hacer ejercicios y de repente estar frenados es la parte que más nos cuesta”.

“Pero estamos bien, tratamos de hacer cosas y aprovechamos los momentos. Estamos tranquilos, calmos y expectantes a ver qué va a suceder más adelante”, cerró.

Desde esta semana, el gobierno de Italia dispuso cuarentena para la población a raíz del avance del COVID-19. Entre las principales medidas, los 60 millones de habitantes del país no pueden moverse de una ciudad a otra a no ser que se haga por tres razones específicas: trabajo, salud o una emergencia, para lo que la persona que transite deberá certificarlo en un documento.

Además, se extendió la suspensión de las clases en colegios y universidades de toda Italia hasta el 3 de abril (en un principio era hasta el 15 de marzo).

Al mismo tiempo, suspendieron las competiciones deportivas en áreas públicas o privadas, como los partidos de fútbol, con excepción de los entrenamientos de atletas para los Juegos Olímpicos, que podrán usar esos espacios a puerta cerrada, y se cerrarán los gimnasios.

En las calles, la ciudadanía debe mantener una distancia recomendada de un metro entre sí, las personas ancianas deben permanecer en casa y los bares y restaurantes solo estarán abiertos desde las 6 hasta las 18. Asimismo, quedan cerrados los cines, teatros, discotecas, museos o bibliotecas, así como los actos religiosos.

El Gobierno ha recordado que el decreto permite salir a hacer la compra como de costumbre y ha llamado a la calma para evitar aglomeraciones para proveerse de alimentos, pues las mercancías pueden transitar por toda Italia y no habrá desabastecimiento.