Juntan firmas para que la Estación Belgrano sea patrimonio santafesino

Si bien Emilio Jatón anunció que desde Nación le aseguraron que extenderán la concesión del edificio por 10 años más, se sigue gestionando su cesión definitiva a la ciudad. Y ese es el objetivo de esta acción.

En julio de 2010, quien era intendente de la ciudad, Mario Barletta, firmó con el Gobierno Nacional un contrato de concesión por 10 años para que la Estación Belgrano sea utilizada por los santafesinos. A “cambio” de ello, entre otras cosas, se tenía que poner en condiciones el lugar, algo que se logró y con creces, luego de haber estado abandonada durante mucho tiempo y de servir, en 2003, como uno de los principales centros de evacuados para quienes habían perdido todo en la inundación.

Objetivo claro

Días atrás, el contrato se venció (más allá de la extensión extraordinaria por la pandemia), y esto motivó a Mario Barletta a realizar una movida de firmas, en busca de lograr un fuerte apoyo para que la Belgrano sea definitivamente de los santafesinos.

Esa junta de firmas se hace de manera virtual, y este viernes, fue presencial, en la misma Estación.

“Creo que es una obligación de los santafesinos ponernos a trabajar en vistas a defender nuestro espacio. Nos costó mucho hacernos de ella. Y lo hicimos porque era el símbolo de la decadencia de la ciudad, un espacio totalmente abandonado, en ruinas, incluso con problemas estructurales que hacían pensar que en cualquier momento nos quedábamos sin la estación. En el medio hubo un proyecto privatizador de hacer un shopping, a lo que los santafesinos se expresaron claramente en contra de ello”.

“Queremos que la Estación Belgrano esté en el patrimonio santafesino. Por eso, en 2009 se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores, a través de Rubén Giustiniani, que obtuvo media sanción por unanimidad. Pasó a Diputados y el propio Poder Ejecutivo Nacional, frenó su tratamiento. Por eso tuvimos que firmar ese acuerdo por diez años, pero yo creo que tenemos que retomar las mismas energías y fuerzas de pelear por la sesión definitiva. El Intendente está tramitando una nueva concesión, que es el paraguas que necesitamos, pero también me manifestó que va a trabajar en consonancia con todos los que de una u otra manera podemos generar ese proyecto común, que no tenga divisiones partidarias, que estén los 19 diputados nacionales por la provincia de Santa Fe, presentando ese proyecto en el Congreso; también la Legislatura santafesina, el Concejo Deliberante, el Gobernador; y hoy también es muy importante la adhesión de la gente”.

Haciendo memoria a lo ocurrido en los últimos años de la primera década del siglo XXI, Barletta dijo: “El Gobierno Nacional no sólo le dijo que no a los santafesinos, sino a todos los senadores del país, que por unanimidad lo habían aprobado. Creo que la pulseada había sido muy fuerte. Cuando nosotros solicitamos, de buena manera, hacernos cargo de la Belgrano, no tuvimos suerte. Pasó un año, varias reuniones con De Vido, con Schiavi, y nada. Ante eso, vinimos, entramos y empezamos a recuperarla. A partir de ahí se generó una tensión muy fuerte entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno de la ciudad. A punto tal que me enviaban cartas documento diciendo que se la teníamos que devolver; la última incluso decía que se la teníamos que devolver en el estado en que la habíamos encontrado, o sea nos pedían que la volvamos a romper prácticamente”.

Las firmas

Respecto a la junta de firmas, el ex intendente explicó: “Se desencadenó todo muy rápido, pero hoy hacemos esta junta de firmas y también a través de otros medios digitales. Lo empezamos el jueves a la tarde y ya tenemos más de 1000 firmas. Es algo que iremos trabajando junto al Intendente, con quien probablemente me reúna la semana próxima, lo mismo que con el Gobernador. Seguiré también hablando con los Diputados Nacionales (ya lo hizo con Estévez del Socialismo, Alejandra Obeid del Peronismo, Lucila Lehmann de la Coalición Cívica, con Nicky Cantard, Ximena García). No tengo dudas que no habrá ninguno que se oponga a esta pretensión de los santafesinos, no me imagino qué argumento en contra podrían esgrimir. Más teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad, el de la provincia y la oposición están de acuerdo”.

Sobre el final Barletta dio una “punta” del diálogo con Emilio Jatón, pero dejó bien en claro su pensamiento. “Me comentó que había estado haciendo las gestiones, que las cuestiones de la pandemia demoraron los trámites. No obstante, yo siempre me acuerdo de un dicho de mi abuela, que cuando volvía de rendir un examen, ella me decía ‘hasta que no esté el papelito que canta, no me vengas a decir que te fue bien’. O sea, así como mi abuela, yo también quiero ver que finalmente la sesión esté”