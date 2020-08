Calderón: "Por lo menos estamos entrenando"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juvenil zaguero nacido en Chaco manifestó que "es difícil adaptarse a los nuevos entrenamientos"; también reveló que extrañaba ver a sus compañeros, aunque "es raro ya que no se pueden compartir los mates".

El juvenil defensor de Unión, Franco Calderón, fue uno de los que habló en el último encuentro que tuvieron los futbolistas tatengues para practicar en la primera semana de trabajo, tras varios meses de hacerlo en sus domicilios a raíz de la cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus.

El zaguero chaqueño, de buen desempeño en los partidos disputados tras la partida de Yeimar Gómez Andrade, reveló cómo se han desarrollado hasta ahora los trabajos en Casasol: "Al estado físico no lo perdimos, hay que agradecerle al profe 'Huguito' (Hugo Díaz) ya que estuvo al pie del cañón en los cuatro meses de la cuarentena".

Ante la llegada del nuevo director técnico, Juan Manuel Azconzábal, Calderón tiene la posibilidad de seguir afianzándose en la última línea rojiblanca. El marcador central también contó: "Es un poco raro el motivo por el que volvimos a entrenar, se extrañaban a los compañeros. Pero es raro ya que no se pueden compartir mates, que era lo más lindo de hacer en el vestuario, o los almuerzos, o el desayuno".

"Estamos volviendo al ruedo, por lo menos empezamos a tocar la pelota, a correr, que es lo que nos gusta. Estamos para esto. Pero de a poco las cosas se irán solucionando, empezamos con grupos de pocos jugadores pero de a poco iremos trabajando con más compañeros, ojalá todo vuelva a la normalidad y podamos entrenar como terminamos la última vez", agregó Calderón.

El joven futbolista tatengue reveló: "Lo que más costó fue correr lo intermitente que nos dieron, ya que no estábamos acostumbrados a lo que era el entrenamiento tan duro, veníamos de una rutina que nos pasaba el profe, pero la exigencia no era tanta, ya que el profe no agarraba el cronómetro para controlarnos. Pero al estado físico no lo perdimos, eso hay que agradecéselo a Hugo Díaz, ya que estuvo pasándonos rutinas de gimnasio, intermitentes. Nunca nos soltó la mano y nos acompañó en todo".

El oriundo de la localidad chaqueña de Hermoso Campo señaló entusiasta: "Todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo arrancará todo, pero por lo menos estamos entrenando, se extraña pisar el campo de juego, con la gente, jugar en el 15 de Abril. Se extraña todo pero de a poco se irán solucionando las cosas, entrenando en grupo, con fútbol reducido. De a poco volverá todo al ruedo".

Para terminar, Franco Calderón habló de las diversas cuestiones que deben tener en cuenta debido al protocolo: "No estamos acostumbrados, es un poco raro. Tenemos que llegar y medirnos la fiebre, ponernos el alcohol en gel, tomar agua de las botellitas que nos da el club. Nos cuesta adaptarnos a todo eso, pero día a día lo vamos haciendo. Sabemos que tenemos que hacerlo. Terminamos de entrenar y nos ponemos alcohol en gel, de a poco nos vamos a tener que ir acostumbrando".