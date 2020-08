https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 24.08.2020

20:02

"No queremos ser otra Luna de Avellaneda"

La justicia ordenó rematar las instalaciones del Club El Clásico

Hace años un empleado fue despedido e inició las acciones legales que derivaron en la actual situación. No obstante, desde la institución creen que “la deuda de indemnización no guarda relación con el valor inmobiliario de nuestro club” y sospechan que “detrás de esta rápida sentencia se oculta un negocio inmobiliario”.

