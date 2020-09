https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pablo Farías, presidente de la bancada del Frente Progresista Los caminos para sancionar la adhesión de Santa Fe a ART El socialista afirma que existe voluntad mayoritaria en la Cámara de Diputados para aprobar la ley. Necesidad de buscar un acuerdo con el Senado.

"En la Cámara de Diputados hay una mayoría que está de acuerdo en la adhesión de Santa Fe a los cambios a la ley de ART" afirmó a El Litoral el diputado socialista Pablo Farías, presidente de la bancada mayoritaria del Frente Progresista. La norma la vienen reclamando sectores empresariales e incluso dirigentes gremiales y la propicia el Poder Ejecutivo a través de un mensaje que tuvo ya aprobación por unanimidad del Senado.

El expediente del Senado fue largamente debatido por la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión Social que terminó emitiendo tres dictámenes los que fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Legislación General que preside Farías y que debe elaborar el texto que llegue al recinto para el voto del pleno de la Cámara.

Farías recordó que el acuerdo parlamentario fue abrir la discusión en la Comisión de Asuntos Laborales donde pudieron expresarse las distintas entidades gremiales, empresariales y del derecho y ahora será Asuntos Constitucionales la encargada no solo de emitir un dictamen sino también -en caso de ser necesario- abrir un espacio de diálogo con el Senado para que si produce cambios, éstos sean aceptados por la otra Cámara.

En Asuntos Laborales el presidente es el radical Fabián Palo Oliver quien es crítico de la adhesión a la ley, que expuso su postura en el interbloque del Frente Progresista y quien condujo las reuniones con las entidades. "No nos parece conducente volver a citar a todas las entidades" sostuvo Farías.

Cabe señalar que el anterior gobernador y hoy presidente de la Cámara Baja, Miguel Lifschitz, también había enviado el mensaje de adhesión que chocó contra la resistencia de la mayoría de Diputados de ese período. Esa postura ha cambiado con los nuevos actores y la mayoría de los legisladores socialistas y radicales están de acuerdo en líneas generales al igual que las otras bancadas como Juntos por el Cambio, Somos Vida y Familia y Somos Vida. En el oficialista bloque justicialista no hay entusiasmo con el tema e incluso habría votos negativos de Matilde Bruera y Paola Bravo. Lucila De Ponti recuerda que estando en la Cámara de Diputados de la Nación votó en contra de la ley a la cual pretende adherir la provincia. Leandro Busatto, Luis Rubeo y Ricardo Olivera han conversado en Casa Gris sobre el tema y se abstendrían a la hora de votar. En tanto, Oscar Martínez dice no conocer qué quiere hacer Perotti con este tema y se muestra dispuesto a hablarlo. "Ni sí ni no" le dijo a El Litoral sobre si tiene definida la postura. Los dos bloques de izquiera votarán en contra.

El mensaje de Perotti fue respaldado por el Senado que lo hizo cambios y votó por unanimidad. Farías plantea que los cambios que pretende hacer Diputados los debe acordar con la cámara de origen que ha demostrado un acuerdo importante. "Algunos cambios consideramos que deberíamos hacer, pero lo discutiremos en Constitucionales" dice el socialista. El tema está en agenda para la vuelta de la actividad que podría ser en la tercera semana de septiembre.

El paso por Laborales

Asuntos Constitucionales tiene sobre la mesa los tres dictámenes emitido por la comisión predecesora. Las firmas en cada texto permiten ir leyendo los próximos pasos de los bloques.

El de mayoría tuvo las cinco firmas de los legisladores del Frente Progresista (Palo Oliver, Sergio Basile, Lionella Cattalini, María Laura Corgnialli, Silvana Di Stéfano). El trabajo es la media sanción del Senado con modificaciones al carácter suspensivo por devolutivo, quitando el artículo que fija el plazo en que el empleador podía recurrir a la justicia en caso de no estar satisfecho con lo resuelto por la aseguradora y establece una comisión auditora de las comisiones médicas, entre otros aspectos. Bravo y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) hicieron un dictamen en rechazo al proyecto mientras que el tercer dictamen lleva las firmas de Cesira Arcando (Fe) y Betina Florito (Somos Vida) que coincide con el Senado con agregados sobre la participación de los representantes de los trabajadores en la homologación de los acuerdos y mantiene el carácter suspensivo del recurso. No firmaron dictámenes ni De Ponti ni Ariel Bermúdez (Creo), ausentes en la última reunión.

Cattalini

"Quiero contarles que dí positivo de Covid 19. Estoy bien, con síntomas leves y en mi casa. Es muy importante que reforcemos más que nunca las precauciones y también es una oportunidad para que practiquemos la empatía, la comprensión y solidaridad. De ésta, salimos todos juntos". Así la diputada socialista Lionella Cattalini confirmó por Twitter que dio positivo. Estaba aislada desde el fin de semana último cuando Cesira Arcando les informó a los integrantes de Asuntos Laborales de su posible contagio. Se trata de los participantes de la reunión última de la comisión que fijó postura sobre ART.

La colegiatura de gasistas

Esta semana, en la reunión de Comisión de Laborales, Betina Florito (Somos Vida) defendió su proyecto de Colegiatura de Gasistas Matriculados. De la reunión virtual participaron representantes de la Cámara de Gasistas de Santo Tomé, Santa Fe, Rosario, Ceres y San Cristóbal. La discusión giró en torno a dos proyectos presentados y que están en la Comisión pero hubo acuerdo en unificar criterios para el futuro debate en próximas sesiones. Uno de las propuestas es de autoría de Florito quien mantuvo encuentros con integrantes de la Cámara de Gasistas que se fueron repitiendo durante varios meses. Fueron diversas reuniones para conocer e interpretar la necesidad del sector en pos de lograr una propuesta acorde a la demanda. Fruto de esos encuentros surgió el proyecto que fue presentado en mayo pasado y que ahora enriquecerá la alternativa acordada.

Indicadores a la baja

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó los indicadores de accidentabilidad laboral, que da cuenta de los aspectos más relevantes de la siniestralidad en el Sistema de Riesgos del Trabajo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

El informe refleja que el índice de incidencia de fallecidos global - que incluye accidentes in itinere - fue de 62,1 cada millón de trabajadores, mostrando un descenso de 13,8% respecto del año anterior.

La mortalidad laboral en el lugar o en ocasión de trabajo fue de 35,3 casos mortales de Accidentes de Trabajo (AT) y Enfermedades Profesionales (EP) cada millón de trabajadores cubiertos, registrando un descenso del 5,2% respecto de 2018.

En cuanto a las enfermedades profesionales, el índice de incidencia aumentó un 30%. Se registraron un total de 27.898 durante el año 2019, de las cuales 13.591 tuvieron días de baja laboral y/o secuelas incapacitantes.

El resultado de estos datos es un índice de incidencia de 1,48 casos cada mil trabajadores cubiertos que, tomando en cuenta los 9.185.891 empleos cubiertos relevados por el sistema de riesgos del trabajo ese año, representa un aumento del 30% en relación al año anterior. En 2018, con 9.322.215 trabajadores registrados, el índice de incidencia fue de 1,14%.

El impacto de los casos de enfermedades profesionales o accidentes laborales sobre los días de baja laboral disminuyó ligeramente: 0,4% respecto a 2018. En promedio, cada caso alcanzó los 34,5 días, mientras que si se toma en cuenta el impacto sobre la productividad, el índice de pérdida indica que se produjeron 1.308 jornadas no trabajadas en 2019 por cada mil trabajadores cubiertos.