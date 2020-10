https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A dos meses de concluir el ciclo lectivo Mario Barletta propone "escuelas abiertas ya"

Mesas y sillas a un metro y medio de distancia, niños y niñas con sus guardapolvos y barbijos, atendiendo -de frente y no en ronda ni en grupos- las consignas de una docente. Las banderas a un costado, al otro una mesa con alcohol en gel. Ese es el escenario que se preparó este jueves por la mañana en la vereda de la Escuela Normal Superior ubicada en calle Saavedra 1751 de esta ciudad, a modo de reclamo para que se abran los establecimientos educativos de la provincia y como una forma de mostrar en la práctica cómo sería la "nueva normalidad", en el contexto de pandemia por Covid-19.

La iniciativa fue impulsada por el ex intendente santafesino Mario Barletta quien preparó un Protocolo de sanidad para ser entregado a la Ministra de Educación Adriana Cantero. Allí se detallan cuáles deberían ser los cuidados para que los chicos y chicas puedan volver a la escuela.

"Organizamos esta clase pública porque estoy convencido de que podemos hacer las cosas diferentes y abrir las escuelas. Si hoy los chicos pueden ir a un club, al gimnasio o sentarse en un bar, también pueden con todos los cuidados, volver a clases", exponía antes de la actividad.

"Desde marzo que se cerraron las puertas de las escuelas y siguen cerradas, y los chicos necesitan volver a encontrarse con sus docentes y compañeritos", expresaba este jueves en diálogo con El Litoral.

Para reforzar esa idea, a las sillas fueron adosados carteles con frases como "Sueño con volver a encontrarnos", "No me gusta hacer la tarea solo en casa", "Quiero jugar en el recreo y no siempre en casa".

"No estamos pensando en abrir todas las escuelas y que todos los chicos ingresen a la vez", aclaró Barletta quien señaló que el protocolo que presentará al Ministerio está hecho sobre la base de las recomendaciones del Consejo Federal de Educación.

Por qué hacer la clase pública en la vereda de la escuela Normal, se le preguntó: "Porque es una de las veredas más anchas de la ciudad y en este terreno comenzó a funcionar la Universidad Nacional del Litoral", sostuvo. "Esto -por el lugar elegido- no compromete a la directora ni a docentes", aclaró.

Sorpresa

Por su parte, la rectora de la Escuela Normal Superior N° 32 "Gral. José de San Martín" y el Consejo Directivo integrado por las/los Directores de los Niveles Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Unidad Académica, expresaron su sorpresa y repudio al acto.

"Expresamos que no hemos sido consultados, que nuestra escuela entiende a la Educación como Acto Político, pero no de sectores partidarios. Nos entristece profundamente y rechazamos estos modos de utilizar a la Escuela Pública, más aún en momentos tan sensibles que atravesamos todas y todos los ciudadanos", concluye el comunicado que lleva la firma de la Prof. Graciela Caballero, rectora del establecimiento.

