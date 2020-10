Los santafesinos que se animan a Twitch, el fenómeno del momento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

El Kun Aguero, Ibai, Coscu, AuronPlay, Rubius son algunos de los streamers más influyentes de la actualidad y quienes llevaron a la fama a la plataforma Twitch. A ellos, se suman jóvenes santafesinos que desde nuestra ciudad vienen a contarnos su experiencia en esta red.

El Kun Aguero, Ibai, Coscu, AuronPlay, Rubius son algunos de los streamers más influyentes de la actualidad y quienes llevaron a la fama a la plataforma Twitch. A ellos, se suman jóvenes santafesinos que desde nuestra ciudad vienen a contarnos su experiencia en esta red.

Twitch es una plataforma de retransmisión de vídeos de acceso gratuito, propiedad de Amazon. En sus comienzos estaba enfocada pura y exclusivamente a los videojuegos, pero con el paso del tiempo se ha ido expandiendo y durante la pandemia por coronavirus tuvo un salto exponencial en su uso. Generalmente se sube contenido sobre directos “streaming” o falsos directos (videos que fueron transmitidos en directo, pero se guardan en la plataforma para ser publicados luego)

Actualmente, Twitch posee más de 15 millones de usuarios, donde un gran número utiliza esta red social como medio para generar dinero. Esto es posible gracias a las donaciones que realizan los espectadores y, también, por el programa Twitch Partner.

Esta plataforma de streaming es una de las principales rivales de Youtube y Facebook. Su gran versatilidad y la disponibilidad de generar recursos y contenidos con tan sólo una computadora o dispositivo móvil y acceso a internet, son las características que la hacen más atractiva.

Así como en el resto del mundo son numerosos los casos de streamers que ya comienzan a ver la red como algo más que una plataforma de entretenimiento y planean sus influencias laborales en torno a la creación de contenido en vivo y a los beneficios que esto plantea.

Si bien suena tentador, para todo hay un inicio, y en Santa Fe hay varios ejemplos de ello.

Estanislao Traversaro (20) y Nicolás Ibarra (20), son estudiantes de la ciudad y además streamers. En sus redes sociales se los conoce cómo “niko10” y “reaccionatodo” donde además de hacer transmisiones para pasar el tiempo, divertirse y entretener, comienzan a vincularse en el mundo de los medios, los contactos y las redes.

Cuando se les pregunta qué contenido generan, ambos acuerdan en el entretenimiento y la creación de vínculos que fomente a la formación de su comunidad “streamer”. Orientados a un público joven y vivaz, se introducen en el ámbito del IRL “In real Life” que fomenta la grabación de secciones de la vida diaria de quienes transmiten, la charla casual y en tono distendido y el poder sentirse dentro de la transmisión cómo si estuviéramos en una ronda con amigos.

Estanislao Traversaro (20) y Nicolás Ibarra (20)Foto: Gentileza.

“Como va llegando la gente, se van sumando los temas de los que hablar porque hay que recordar que vos estás tratando de entretener a personas que están detrás de la pantalla” comenta Estanislao.

Twitch se destaca por su versatilidad y adaptabilidad a los recursos existentes, lo que hace que uno desde su casa pueda transmitir de manera cómoda y sencilla, pero... ¿Qué otras ventajas tiene la app? ¿Cuál es su secreto?

“Tuvo esta repercusión por el aval de gente bastante ajena y reconocida como el Kun Aguero que se fueron metiendo a la plataforma y así fue como saltó a la fama. Fue una de las más reconocidas de este año y eso se ve bien reflejado en la comunidad. El secreto es la constancia y poder generar ese lazo de interacción con el público, porque la plataforma ya viene hace muchos años”, afirma Nicolás.



Rufusmda también se anima

“Lo mínimo que necesitas para stremear es un celular” comenta Estanislao Traversaro, uno de los jóvenes que al igual que el hijo del boxeador santafesino Marcos “Chino” Maidana, logueado como Rufusmda, inicia sus pasos en la red.

Además de la creación de una comunidad, la ampliación de vínculos y los posibles beneficios que estén relacionados a la oportunidad de conocer gente influyente gracias a la plataforma, se ubica la diversión y el entretenimiento como factores influyentes de uso. Si bien antes, la aplicación se reducía en su contenido a la reacción en vivo a videojuegos (el furor de Among Us, Counter Strike, entre otros) ahora el panorama creativo se ha expandido ampliamente y ha permitido la presencia de otros streamers que se van haciendo lugar en las redes.

Nicolás Ibarra (Niko10 en Twitch) con 6939 seguidores y Estanislao Traversaro (raccionatodo) con 1046, son algunos de los casos en la ciudad que empiezan a dar sus pasos y a demostrar que se puede iniciar si tan solo se cuenta con las ganas de hablar un rato y pasarla bien.

Al comienzo, la plataforma puede no significar una opción dentro del rubro laboral ya que se necesitan al menos 50 seguidores y 500 minutos de transmisión en el lapso de un mes para entrar en el programa de afiliados y comenzar a ganar dinero con los llamados “birts” o moneda virtual, cifras que hay que alcanzar, y sobretodo, mantener.

Con un estudio en carrera, obligaciones personales y considerando la presente situación de cuarentena, el Twitch se instaura en la vida de los jóvenes cómo una alternativa con grandes beneficios a futuro y mucho potencial por delante y en la que por sobretodo, se cultivan posibilidades mientras se pasa un buen rato.

“Verlo como una fuente de trabajo lo veo un poco lejano a cómo estoy ahora pero me resulta interesante. Siempre dicen que hay que trabajar de lo que te gusta y si este podría ser un trabajo, me gusta muchísimo. Le pongo ganas y me entretiene muchísimo, si no estuviera stremeando, no sé qué estaría haciendo ahora.

La explosión de Twitch de la mano del Kun Agüero

Encerrado en su casa de Manchester por la cuarentena, el famoso futbolista argentino descubrió un día por accidente Twitch y el hobby de hacer directos. Sentado en su silla gamer, no es la primera personalidad del mundo del deporte con una fuerte presencia en las redes sociales o en los videojuegos, pero en poco tiempo se convirtió en la más relevante (al menos de habla hispana).

Las razones de esto son muchas, pero principalmente tres.

Primera: Ser figura pública lo ayudó mucho y uno de los grandes atractivos que tienen sus directos no es precisamente verlo jugar al FIFA, sino escuchar anécdotas de su vida privada, como cuando reveló que el gol más importante de su carrera (el que le dio a los celestes el título de liga 12/13) fue de suerte, o de su relación con Messi.

Segunda: Su relación con sus seguidores. El Kun dedica mucho tiempo de sus transmisiones, simplemente a hablar con los seguidores o a intentar leer el chat; hecho que lo distingue de otras personalidades también presentes en la plataforma.

Tercera: Sergio “Kun” Aguero, simplemente se hace querer y es espontáneo. En sus directos se ve a un multimillonario jugador de fútbol actuando como cualquier otro joven al que le gustan los videojuegos. No vende un personaje, ni tampoco trata con superioridad a nadie, se ríe de las bromas que le hacen y de sus propias declaraciones, se enoja y grita cuando pierde y pide ayuda si tiene problemas técnicos.



Por estas razones y otras más, el SLAKUN10 en poco tiempo se ha posicionado como una de las estrellas con mayor importancia de la plataforma morada. Lo irónico es que todo esto lo ha hecho por diversión y para matar el tiempo.







Esta noticia fue confeccionada y editada por alumnos de la cátedra de Periodismo Digital, perteneciente al segundo año de la carrera de Lic. en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.



Alumnos: Cabrera Celeste, Cordoba Sofia, Damianovich Natalia, Dottis Lourdes, Fleitas Guillermina, Obregon Catalina y Olmos Bruno