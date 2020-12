Referentes de Juntos por el Cambio insistirán con un "frente de frentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Referentes radicales se reunieron con Federico Angelini, del PRO. Insisten en abrir el diálogo a otros partidos, incluso el Socialismo, para conformar una alianza electoral más amplia de cara a 2021. Café entre Omar Perotti y Pablo Javkin; malestar del intendente de Rosario por el asado Lifschitz – Lousteau.

Más allá de la tormenta política que desvela por estas horas a la dirigencia de Santa Fe desde que dos fiscales de Rosario pidieron el desafuero del senador justicialista Armando Traferri, las fichas de los tableros partidarios se siguieron desplazando. Y esos movimientos obedecen pura y exclusivamente a las estrategias electorales que se definirán y desplegarán de cara a los comicios del año que viene.

En ese contexto, se dio esta semana un nuevo encuentro entre legisladores y referentes de la Unión Cívica Radical y el diputado nacional por el PRO, Federico Angelini. Fue una cena a la que asistieron Mario Barletta, Hugo Marcucci, Alejandro Boscarol y Julián Galdeano. La intención es insistir y avanzar en la posible constitución de un "frente de frentes"; una coalición que trascienda al PRO y a un sector de la UCR y que pueda contener, incluso, al Partido Socialista. Ya se viene hablando de esa alternativa desde hace tiempo, y la construcción es compleja sobre todo a partir de que referentes importantes del Socialismo, como Miguel Lifschitz, ya han desestimado dicha posibilidad.

Sin embargo, consultado por El Litoral, Galdeano sostuvo que la intención concreta es, en la antesala de un año electoral, poder "retomar conversaciones iniciadas con otros sectores con los que aspiramos a tener puntos en común, que nos permitan ampliar el espacio que integramos a nivel nacional a través de Juntos por el Cambio". Acotó que ello implica dialogar "con otros sectores del radicalismo, buscando que la propia UCR unifique su posición y, obviamente, con todos aquellos que no forman parte del proyecto del kirchnerismo o del peronismo en la provincia, incluyendo al Partido Socialista, la Coalición Cívica, el PDP... El objetivo es no cerrarnos en un escenario que va a ser muy polarizado; y construir una alternativa mirando hacia adelante. Sabemos que hay muchas diferencias hacia atrás, pero creemos que esto se puede pulir y superar hacia adelante". Galdeano no ignoró que "el Socialismo habla insistentemente de las diferencias ideológicas que mantiene con Juntos por el Cambio, pero nosotros preferimos focalizarnos en las coincidencias y no en las disidencias. Porque las coincidencias - aseveró -también son muchas y hay una oportunidad, ahora, para profundizar sobre esos puntos en común y ver después si ello deriva como consecuencia un mismo espacio político. De lo contrario, será una agenda que se llevará adelante cada uno desde su lugar", concluyó.

En la búsqueda de esa posición consensuada y única de la UCR que mencionó Galdeano, es que se espera para la próxima semana una reunión de todos los sectores del partido para discutir y fijar una posición.

Café post asado

En las últimas horas, también se los vio compartiendo un café al gobernador Omar Perotti y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. Según pudo saberse, fue una reunión a "agenda abierta". Ambos mantienen una relación cercana, inherente a la función ejecutiva de ambos, y uno de los puntos abordados en la charla habría sido, de hecho, la decisión que se adoptará respecto de los encuentros familiares y fiestas, en vísperas de la Navidad. Aunque a juzgar por la informalidad del encuentro – un café en el centro de la ciudad -, la charla bien podría haber trascendido los aspectos meramente institucionales.

La conversación "presencial" entre ambos se dio a poco de un asado que mantuvieron en Pueblo Esther, Miguel Lifscthiz, Martín Lousteau y varios dirigentes radicales del sector NEO. Entre ellos estuvieron Maximiliano Pullaro, que ofició como anfitrión; Carlos Fascendini y Felipe Michlig, entre otros. El cónclave, que fue presentado como de "camaradería", enojó a Javkin y su entorno. Aseguran no haber sido invitados, y sostienen que se enteraron por la prensa. El asado terminó siendo mal digerido, pero sobre todo, por los que quedaron fuera de la mesa.