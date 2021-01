https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.01.2021 - Última actualización - 23:38

23:36

La plataforma anunció el martes que extenderá la prohibición de una semana para que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, suba videos o transmita en vivo a su canal durante al menos siete días adicionales.

Redes sociales YouTube prorroga su veto a Donald Trump por otra semana La plataforma anunció el martes que extenderá la prohibición de una semana para que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, suba videos o transmita en vivo a su canal durante al menos siete días adicionales. La plataforma anunció el martes que extenderá la prohibición de una semana para que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, suba videos o transmita en vivo a su canal durante al menos siete días adicionales.

La plataforma de transmisión de video de Alphabet Inc prohibió a Trump el 12 de enero por un mínimo de una semana por violar su política contra la incitación a la violencia después de que sus partidarios irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos cuando el Congreso comenzó a certificar la victoria de Biden el 6 de enero.

El martes, YouTube dijo que iba a extender la suspensión "a la luz de las preocupaciones sobre el potencial continuo de violencia". Trump tiene previsto desocupar la Casa Blanca el miércoles cuando el presidente electo Joe Biden asuma el cargo. En un video subido el martes por la mañana al canal de YouTube de la Casa Blanca, Trump condenó el "cierre" del debate. “En Estados Unidos no insistimos en la conformidad absoluta ni hacemos cumplir ortodoxias rígidas y códigos de habla punitivos, simplemente no hacemos eso”, dijo.

Mientras Trump usaba las redes sociales para desafiar falsamente los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, sus partidarios siguieron con una retórica violenta sobre los servicios y planificaron abiertamente las reuniones del 6 de enero, según investigadores y publicaciones públicas, lo que provocó críticas a las empresas por fallar. para actuar con antelación.

Los activistas han amenazado con organizar un boicot a la publicidad de YouTube si no prohíbe a Trump de forma permanente, como ha hecho Twitter Inc. Facebook ha bloqueado sus cuentas de forma indefinida. El director ejecutivo de Alphabet y Google, Sundar Pichai, dijo a Reuters la semana pasada que YouTube trata a Trump de la misma forma que a cualquier otro usuario y que no cancelará su cuenta a menos que viole las políticas del servicio tres veces en 90 días.