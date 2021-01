Tiene contrato hasta junio, pero "Pulga" no quiere volver

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde Simoca avisó PR10 que "lo más probable es que me quede en Tucumán, no tengo ofertas de ningún lado". Dice que alguien cercano a Vignatti le faltó el respeto cuando andaba mal y no hacía goles.

"Estoy en Simoca, el año fue atípico por la pandemia, estoy tratando de arreglar algunas cosas en Tucumán para ver qué hacemos después de esto. Fue un año diferente, en todos los ámbitos, donde fue complicado el tema de los entrenamientos, los partidos, ya que hubo que hisoparse todas las semanas, fue complicado. Pero pudimos sobrellevar la situación, gracias a Dios no tuvimos muchos contagiados dentro del plantel, siempre pudimos estar a disposición la mayoría de los jugadores", comenzó explicando Luis Miguel Rodríguez por Radio Gol 96.7.

Sobre la conversación que tuvo con Eduardo Domínguez, Luis Rodríguez dijo: "Es importante, ya que uno sabe dónde está parado, es muy valorable de su parte, que respete la trayectoria, me habló de frente. Eso se valora mucho y solo queda dedicarse a prepararse para cada momento que le toca".

"Los premios para que quede en claro nunca se se los pagó, no se pagó ningún premio. La gente dice piden un premio... Uno arregla las cosas y si arreglás un peso para ir a tal lugar te tienen que pagar el peso, nada más. Decían que los jugadores íbamos para atrás, nunca jugaría un partido para ir para atrás, siempre juego a ganar, jamás jugaría un partido para ir para atrás. Un jugador de fútbol profesional no va para atrás ni por la Coca", dijo "Pulga" sobre los premios impagos de los que tanto se habló en los últimos meses, en una declaración un poco confusa.

Luego, Pulga Rodríguez se refirió a la charla que mantuvieron en el inicio de 2019, con los dirigentes, cuando se informó que tuvo que ver con un incumplimiento de Colón, y contó: "Todo lo que se arregla es de palabra, salvo los contratos. Esa palabra quedó ahí, solo en palabras. Luego pasó lo de la pandemia, los malos resultados, y todo quedó ahí. No hubo firma alguna ni mucho menos sobre lo que habíamos arreglado. Pero no hay premios".

"Es la relación del jugador y dirigente, y queda ahí. Te contratan, te debés a la camiseta y tenés que jugar porque así exige la camiseta de Colón, salir a ganar, con la mentalidad al 100% y las cosas externas no las vas a solucionar hagas lo que hagas. Uno tiene que pensar en jugar y pensar en ganar, lo otro en algún momento cambiará... El club es muy lindo, sus instalaciones, su predio, y la ciudad es hermosa. Nos está faltando algo de lograr el campeonato tan deseado, estuvimos cerca, pero a veces las cosas salen o no salen en el campo de juego, nos tocó perder una final. Hubiese sido para cerrar Santa Fe, no se dio y hay que seguir buscando, tratando de buscar un nuevo objetivo", agregó Luis Rodríguez en otra parte de la charla.

Y agregó sobre los acuerdos de palabra que no se cumplieron en Colón: "No estoy siendo el capitán en este momento, es Bruno Bianchi. Pero tener que negociar son situaciones incómodas, ya que uno le dice al grupo 'muchachos tal día habrá tal cosa' y eso no llega y empezás a perder credibilidad, es lo peor que le puede pasar a un capitán. Es lo mismo que un técnico diga 'mañana va a pasar tal cosa' y no pasa. Por eso uno va perdiendo confianza. Uno miente de lo que te mienten, si te dicen tal fecha y no se cumple uno miente porque te mintieron a vos. No creo que haya un jugador que esté a la par de los dirigentes, los dirigentes deben estar a la par de los jugadores. Si las cuatro patas están bien las cosas se consiguen".

"Colón va a conseguir el objetivo muy pronto, estuvo muy bien estos dos últimos años, salvo el principio de 2020. Pero en los dos años que me tocó estar en el club se vio una mejora, por lo que me contaron de años anteriores. Va a conseguir un objetivo en un tiempo no muy lejano. No creo que esté dentro de ese proyecto, tengo contrato cinco meses más, no voy a estar dentro de ese proyecto. Manifesté mi intención de que cumplí un ciclo, se lo manifesté al presidente. Me dijo que esté tranquilo. A los dirigentes, a Comesaña, sobre todo a Lavallén, ya que Comesaña no me pidió sino que me llevó el presidente, a Diego Osella y el cariño de la gente que es muy satisfactorio. Solo me tendría que disculpar por no haber conseguido un campeonato. Pero me entregué al ciento por ciento, agradezco todo lo que me dieron. No sé si por contrato me dirán que me tengo que quedar cinco meses más no sería lo que uno busca, ya que uno se entregó al 100% con la institución, le agradezco mucho, se lo agradecí al presidente, pero no me veo ciento por ciento; a Colón le di lo que podía dar y no sé si me queda algo más".

"Un periodista dijo que extendí mi contrato hasta diciembre. Me reuní con José (Vignatti) le dije que tenía ganas de irme, que le agradecía por todo. Pero le dije que no quería irme mal, que quería irme bien, que me porté como la persona que soy. Que le agradecía mucho, que no tenía más para dar y que por eso elegía quedarme con lo mejor", apuntó en otro tramo sobre los argumentos que tiene para salir de Colón.

"Hubo gente de adentro de Colón, no en el caso del cuerpo técnico. Sí hubo gente de José (Vignatti) que charlaba conmigo, me decían que un di seguía, otro día me decían "Dejá ésto y andate". Me faltaron el respeto en ese momento. Pero a esos momentos los pasé con mi familia, me entrenaba al ciento por ciento, pensaba en revertir la situación. Me decían que me daban la palabra que si dejaba ésto...te vas. Pero no quiero irme mal de Colón, sino agradeciendo a toda la gente por el momento que me llevaron, para hacerme vivir una experiencia única, hermosa. Viví en una ciudad donde estoy muy tranquilo, me demostraron todo el cariño, pero no lo pude devolver con un título", argumentó Luis Rodríguez.

En otra parte de la charla, "Pulga" volvió a contar sus ganas de irse de Colón y afirmó: "La gente lee o escucha lo que dice el periodista, a veces un periodista porque es amigo de tal saca una cosa, como que "Pulga se quiere ir porque está mal" o "Pulga se va a quedar porque Vignatti le ofreció más plata". Cuando hablo lo hago con la verdad. Hablé ayer con José y le dije que es muy probable que me quede en Tucumán, uno tiene cosas personales, ya que tengo mi familia y tengo que pensar en eso. Le dije que es muy probable que me quede, que no tengo propuestas de nadie, no sé si voy a tener. Le dije que a mi edad es complicado, que me quiero ir bien, pero veremos qué es lo que pasa. Tengo que volver y esperar si me puedo ir de la manera que me quería ir, bien con la gente y pidiéndole disculpas por no haber conseguido un título".

"En agosto o septiembre la persona que me dijo que me fuera por lo que tenía que dejar (deuda). Le dije que muchas gracias, que no quería cobrar ni más ni menos. Me dio la palabra que si no me iba en ese momento me iba en enero. Por contrato me tengo que presentar a entrenar en Colón. Estoy esperando que se contacten conmigo para arreglar la situación. Espero que el partido ante Cipolletti haya sido mi último en Colón, porque fue lo que habíamos arreglado. Es una decisión que está tomada, no hago las cosas sin pensarlo. Para tomar una decisión hay que consensuarlo con la familia. El hincha va a estar contento que el equipo gane, es entendible cuando se enojan si no ganamos, pero lo que no es entendible es que digan que el equipo vaya para atrás, eso es imposible. Luego pueden decir lo que quieran, pero ir para atrás nunca.

"No tengo ninguna propuesta concreta, con nadie. Lo más probable es que me quede en Tucumán", cerró PR10 desde Simoca.