Vecinales y legisladores, juntos contra el "descalabro" actual de inseguridad

Vecinalistas de una veintena de barrios santafesinos se reunieron con diputados provinciales y ediles. Reclamaron respuestas al gobierno provincial, y hubo críticas al ministro Sain, Pedirán una audiencia con el intendente Jatón y con concejales.

Más de 50 vecinos de unos 25 barrios y legisladores se reunieron en un mismo espacio para discutir la problemática de la inseguridad en esta capital. El encuentro fue convocado por la Red de Vecinales por la Seguridad de la ciudad, y estuvieron presentes diputados provinciales de las comisiones de Derechos y Garantías y de Seguridad Pública, además de concejales santafesinos. El objetivo: analizar qué estrategias podrían implementarse ante la escalada de hechos delictivos.

"Hacer un diagnóstico del descalabro que vivimos en materia de inseguridad en la ciudad hoy es casi irrisorio. Entonces, tratamos de ver cómo podemos trabajar en esta problemática", le dijo a El Litoral Susana Spizzamiglio, una de las principales referentes de la Red de Vecinales. "Como ciudadanos, trabajaremos hasta el cansancio en este tema. Pero la verdad es que necesitamos respuestas del Ejecutivo Provincial, porque lo único que terminamos haciendo es atacar la consecuencia (el hecho consumado del delito) y no la causa", fustigó.

Spizzamilio consideró que habría que realizar un trabajo integral "como se hizo en 2017 y 2018, donde tanto Nación, Provincia como la Municipalidad estuvieron interviniendo de forma articulada en 'puntos calientes' de la ciudad. Porque hoy esperan que acá se mate a alguien para luego 'resolver' la cuestión de la inseguridad. Y nosotros, por el contrario, tratamos de prever situaciones a nivel barrial para que no se llegue al extremo de la pérdida de una vida", subrayó Spizzamilio.

Aparte de los "robos piraña" y de las entraderas, ahora se incorporó la modalidad de las usurpaciones y ocupaciones ilegales. "Aquí hay necesidades ciertas del derecho a la vivienda digna de las personas que usurpan, pero con la necesidad del Estado que debiera actuar. Y otro elemento más: hay un déficit de iluminación de un 30%; faltan cámaras de seguridad", fustigó la vecinalista. Adelantó que desde la Red van a solicitar una reunión con el intendente Emilio Jatón y con miembros del Concejo.

Promesas vacías

"Lo que vemos es que la problemática de la inseguridad se vio agravada por la falta de respuesta de un gobierno provincial que llegó con la promesa de la paz y el orden, pero está muy lejos de cumplir esa promesa de campaña, y no nos dan muestra de un plan respecto de por dónde ir", cuestionó el concejal socialista Julio "Paco" Garibaldi.

"(El gobierno provincial) tiene millones de pesos en plazos fijos que no se destinan a mayor patrullaje, ni a arreglo de móviles policiales, de comisarías, a la tecnificación y el equipamiento policial: eso dinero se guarda. Y lo que no se puede hacer es 'borrón y cuenta nueva': desmantelaron muchos programas de contención social, la Policía Comunitaria, la articulación con los gobiernos locales, con las vecinales… Llega un gobierno y borra todo, niega lo pasado", siguió criticando.

A su turno, Sergio Basile, diputado frentista, comentó: "El Ministerio de Seguridad y su Ministro Saín no dieron respuestas conducentes. En un momento de pandemia creció el delito, las víctimas fatales y las situaciones violentas. Todo esto se da, sobre todo, en las grandes ciudades".

"La Comisión de Seguridad Pública tomó nota de este trabajo. Presentamos 150 proyectos, 80 de los cuales fueron aprobados por la Cámara de Diputados, y no obtuvimos ninguna respuesta. Las vecinales y asociaciones son el 'jamón del medio' de esta situación que la ciudadanía demanda a las fuerzas vivas. Nos falta diálogo con el Poder Ejecutivo. No es necesario tener un Ministro que hable fuerte y diga títulos resonantes para lo que es público. Sí necesitamos decisiones firmes, y eso no está", cerró Basile.

Presentes

Participaron legisladores y legisladoras provinciales de distintos espacios políticos que integran las comisiones de Derechos y Garantías y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados: así, estuvieron Sergio Basile, Betina Florito, Juan Cruz Cándido, Agustina Donnet, Gisel Mahmud y Lionella Cattalini. También, los concejales de la ciudad Carlos Suárez y Julio "Paco" Garibaldi.

Las vecinales presentes fueron de los barrios Mayoraz, Las Flores, Guadalupe Noreste, Roma, Mariano Comas, Pro Mejoras Barranquitas, 7 Jefes, El Chaquito, Pro Adelanto Barranquitas, Centenario, Fomento 9 de Julio, Favaloro, San Agustín, Santa Rita, Sauce Viejo, Candioti Norte, Altos del Valle, Loyola Sur, Candioti Sud, Sargento Cabral, Cabaña Leiva, Barranquitas y El Pozo, entre otras.