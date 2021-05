Farías asumió con el compromiso de cumplir el legado de Lifschitz

El justicialismo aceptó en palabras de Busatto y de Martínez. "Farías y (Nicolás) Aimar son protagonistas no deseados en esta jornada. Nadie quiere suceder a un ser querido" señaló el primero quien afirmó que "Farías reivindica la política, que es la palabra empeñada, el valor de lo colectivo, tener consideración con minorías y mayorías, y trabajar incansablemente en la idea de que para avanzar se debe mirar hacia atrás y a los costados para ir adelante". Hubo voces de todo el arco político en apoyo: Mónica Peralta (Gen), Julián Galdeano (Juntos por el Cambio), Arcando, Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), Gabriel Real (PDP), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Maximiliano Pullaro (UCR), Agustina Donnet (Igualdad), Betina Florito (Somos Vida Santa Fe), Amalia Granata (Somos Vida) y Bermúdez.

La votación fue por signos y Farías agradeció "a Clara (García) por la confianza de empujar desde entrada la propuesta, a Popi (Blanco) por lo generoso" y al cuerpo por el respaldo. "Seguir el trabajo y el camino que abrió Miguel no es tarea que se pueda lograr individualmente. Estamos donde hubiera querido" para relatar que el último washapp que intercambió con el ex presidente del cuerpo fue el 15 de abril donde le daba instrucciones para armar la Preparatoria. "Estamos en esta Preparatoria que no queríamos hacer ninguno, pero que era lo que vos querés".

Aimar

Nicolás Daniel Aimar prestó juramento como diputado en reemplazo de Miguel Lifschitz y lo hizo en su memoria y la de Hermes Binner. Tras tomarle juramento, el presidente Farías lo invitó a conectarse para sumarse a la sesión. La jura del socialista, la resolución de la Cámara de fijar día y hora de sesiones y el homenaje al ex gobernador marcó la primera sesión Ordinaria de Diputados. Asuntos Entradas, Preferencias y Orden del Día quedaron para el jueves venidero.

Dolor y reconocimiento a la figura del ex gobernador

Con carteles en muchas bancas con el 'Fuerza Miguel', rosas rojas en otras y en la transmisión por redes el lazo de duelo y la foto del ex presidente Miguel Lifschitz 1955-2021, la Cámara de Diputados hizo su primera reunión tras el fallecimiento del dirigente socialista.

La sesión significó un fuerte reconocimiento desde todos los ámbitos políticos de la figura de Lifschitz donde entre lecturas políticas hubo también muchas anécdotas.

El homenaje lo abrió Clara García, su esposa, quien recibió el saludo de todos los oradores y que definió a Farías "como un hermano para mí, te agradezco el apoyo y compañía que fueron un abrazo tan cálido a la distancia". Agradeció no solo a la Cámara sino "a los miles que rezaron en cada religión, en los ritos más esperanzados para ese rezo laico que fue 'Fuerza Miguel' que inundó calles y que estoy seguro llegó hasta él, a ese hombre tan fuerte que nunca se rindió. Esa fuerza lo acompañó hasta ese último minuto".

La socialista -visiblemente dolida- recordó que "Miguel murió por Covid. Quiero abrazar a todos los familiares de personas que murieron por Covid. Estuve allí en esa espera, ese dolor insoportable, en ese preguntarle a los médicos qué más se puede hacer. Y la respuesta de ellos era 'el Covid tiene su propio camino y nos invade la impotencia de no poder modificarlo'. Qué los muertos por Covid no sean números, una estadística más".

García añadió que "tuve el privilegio de ser su esposa, compañera incondicional. Quiero decirles que cada minuto de vida privada fue un honor a su vida pública". Destacó la felicidad con sus hijos y nietos. No dejó de subrayar que esta situación "nos robó la posibilidad de hacer un velorio. Quiero agradecer a compañeros del PS que improvisaron la despedida en biblioteca Argentina de Rosario que guarda tres de sus pasiones: obra pública, cultura y las juventudes estudiando. De ese improvisado y lleno de amor espacio de despedida quiere compartir el desconsuelo de compañeros más cercanas, banderas de la juventud, la rosa roja de (Juan Carlos) Zabalza y la mirada con (Mónica) Fein que fue su compañera y amiga entrañable".