Una investigadora dedica su vida a develar los misterios de estas majestuosas aves que habitan la laguna. "Los flamencos son sinónimo de belleza y de elegancia, pero también de longevidad, de familia, de grupo", dice.

Entrevista a la bióloga Caterina Barisón A un año de la danza de flamencos en la Setúbal, ¿adónde fueron a parar?

Hace exactamente un año, El Litoral daba cuenta de la asombrosa presencia de flamencos en la laguna Setúbal. Eran tiempos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Esa retracción de la presencia del ser humano en el ambiente fue, quizá, uno de los motivos por el cual los flamencos llegaron en forma masiva al emblemático espejo de agua que tiene la ciudad.

Hoy la realidad no es tan distinta. Pero una semana antes de la actual restricción de circulación -cuando se imponía el distanciamiento social-, y con el dato suministrado por un lugareño, un equipo periodístico regresó a la zona del Paraje El Chaquito en busca de los flamencos. Y las majestuosas aves seguían allí, sobre los nuevos bancos de arena y sedimentos que se consolidaron con la permanencia de la bajante del río, ahora poblados de vegetación.

En esta oportunidad el arribo a esa gran playa de arenas y arcillas donde nace la laguna Setúbal, en el extremo norte, fue junto a una bióloga especializada en flamencos. Caterina Barisón es una investigadora santafesina egresada en la Universidad Nacional del Litoral que, como becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), pasó muchas horas de sus días con el único fin de determinar el patrón de comportamiento de estas preciosas aves.

Majestuoso. Su andar estilizado, sus tonos y su vuelo son sinónimo de belleza. Foto: Fernando Nicola

El equipo se trasladó luego un poco más al norte, a la laguna Añapiré, en Campo Andino, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, donde habita la mayor cantidad de días del año uno de los tesoros más preciados de la fauna argentina. Y entre lagunas y bañados, en un silencio poblado de cantos de aves, se encontraban los flamencos y sus crías, en natural convivencia con otras especies.

Donde nace la laguna

"Los flamencos son especies emblemáticas o 'bandera'", dice la licenciada en Biodiversidad, parada sobre la playa de El Chaquito, en un amanecer otoñal. "Son especies carismáticas que sirven como símbolo para atraer la atención y el apoyo (gubernamental, del público) -explica-. Esto permite la implementación y desarrollo de programas de conservación que involucren a esta 'especie bandera' y las especies menos llamativas con las que pudiera estar asociada o con las que comparte el ecosistema donde habita", añade la investigadora, que además es miembro del Grupo de Conservación de Flamencos Altoandinos (GCFA).

-Hace un año la laguna Setúbal se poblaba de flamencos, ¿qué tipo de aves de esa especie son estos habitantes?

-Los flamencos que visitaron la laguna el año pasado son los que comúnmente se denominan flamencos australes, su nombre científico es Phoenicopterus chilensis.

Bióloga. "A veces las personas, con el afán de poder observarlos más de cerca, solemos invadir su territorio acercándonos demasiado. Son aves muy sensibles, y al mínimo disturbio intentan huir", dice Barisón. Foto: Juan Vittori

-¿Aparecen en alguna época del año en particular?

-Los flamencos son aves nómades, oportunistas. Se desplazan por distintos humedales según sus necesidades y las condiciones en las que se encuentren los cuerpos de agua. Esta especie de flamenco en particular suele tener presencia en algunos lugares todo el año, y en otros aparece en otoño/invierno generalmente. Es muy probable que los flamencos que avistamos aquí el año pasado hayan venido volando de la laguna Añapiré (Campo Andino), aprovechando el descenso del nivel del agua y las playas someras que se generaron en la Setúbal. El agregado fue la ausencia de personas que se dio también en esos meses debido al confinamiento por la pandemia.

-Cuando no están en la laguna, ¿adónde se van?

-Es difícil afirmar adónde van cuando no están en la laguna, pero usualmente pasan parte de la primavera y todo el verano en sus sitios de nidificación. Uno de los más importantes es la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba (Futuro Parque Nacional). Allí buscan pareja, construyen los nidos, empollan y crían a los pichones. Con la llegada de las bajas temperaturas suelen desplazarse a otras lagunas, y es quizás por eso que su presencia se dio durante el otoño. Sin embargo, los desplazamientos que realizan estas aves siguen siendo una gran incógnita a resolver por parte de los especialistas.

-Más allá de estos flamencos, ¿qué otra variedad de la especie se puede observar en la región?

-En la Argentina viven tres de las seis especies de flamencos que existen en el mundo. El flamenco andino o parina grande (Phoenicoparrus andinus), el flamenco de James o parina chica (Phoenicoparrus jamesi) y el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). En la provincia de Santa Fe podemos encontrar a las tres especies, sin embargo, la más abundante es el flamenco austral.

-¿Cuáles son las principales características de los flamencos?

-Los flamencos son longevos (existen registros de flamencos de 50 años) y principalmente gregarios. Viven en grandes grupos desde que nacen hasta que mueren. Como ya mencioné, son nómades; se desplazan entre humedales de una manera que aún no está muy clara. Residen en lagunas de agua salada, someras, de poca profundidad, en donde pasan gran parte del día alimentándose, acicalándose, cuidando a sus pichones o cortejándose para buscar pareja y, de tanto en tanto, se trasladan a lagunas de agua dulce para beber agua. Habitan desde el nivel del mar hasta aproximadamente 4 mil metros de altura, y a lo largo y ancho de todo el país, y también están presentes en otros países del Cono Sur sudamericano.

-Ese precioso tono rosado que los caracteriza, ¿se mantiene durante toda su vida?

-Si bien su color distintivo es el púrpura y el rosado, recién en la adultez presentan esa coloración. Los flamencos nacen de color blanco, y con el pico recto; de lo contrario, les sería imposible romper el cascarón del huevo al nacer. Luego, su plumaje va virando a los tonos grisáceos, hasta llegar a la adultez, etapa en cual la alimentación y la dedicación por su cuidado personal de las plumas les permite adquirir esos tonos carmines tan distintivos.

-En otro artículo publicado por El Litoral, contamos que cuando hurgan en la arena en busca de alimentos dejan un pozo circular. Con la bajante aparecieron muchos en la orilla de la Setúbal y desconcertaron a quienes desconocían el motivo de su presencia.

-Así es. Los flamencos son aves filtradoras, tiene un gran pico doblado en ángulo, adaptado para la filtración. Esto significa que en su boca existe algo así como un colador que utilizan para filtrar algas y microcrustáceos de las lagunas en donde se alimentan. Esta alimentación es la clave para poder adquirir el rosado que los caracteriza y los convierte en aves imposible de confundir. Uno de los comportamientos que los caracteriza es el de su alimentación. Es algo así como un pequeño baile que realizan moviendo con agilidad sus patas y girando sobre si mismos para poder levantar el sedimento del agua y así conseguir que queden en suspensión los organismos de los que se alimentan. Esos movimientos generan ese pozuelo muy característico.

-¿Cómo hay que respetarlos y preservarlos, sin que la presencia humana sea un problema para sus vidas?

-Como muchas otras especies animales, los flamencos sufren un rápido descenso de su población debido a la explotación y la disminución de la calidad del hábitat. Son sensibles a las alteraciones que se producen en los humedales que habitan y en las tierras aledañas a causa de los distintos tipos de usos del suelo. En nuestra región, los usos del suelo que generan alteraciones en el hábitat de los flamencos son la agricultura, la ganadería, las urbanizaciones no reguladas, los drenajes con fines urbanísticos y agropecuarios, la contaminación de sus aguas, la caza ilegal, el turismo no regulado y por supuesto, el cambio climático.

-¿Hay que mantener distancia?

-A veces las personas con el afán de poder observarlos más de cerca, con más detalle, solemos "invadir" su territorio acercándonos demasiado a ellos. Son aves muy sensibles, y al mínimo disturbio, intentarán huir. Con esto me refiero a que puede resultar muy perjudicial para ellos que la población recorra las playas con vehículos 4x4 o similares, o incluso vuele drones a muy baja altura sobre ellos. En términos energéticos, esto implica un alto costo para ellos. El hecho de carretear para ganar altura, volar y desplazarse a otro lugar más tranquilo no es gratis, es sin dudas una situación estresante para ellos y puede resultar perjudicial para su bienestar, sin dudas.

-A título personal, ¿qué la llevó a "enamorarse" de los flamencos, y especializarse en ellos?

-Los flamencos son un antes y un después en mi vida. Empezaron a captar mi atención durante el cursado de mi carrera de grado, y tuve la fortuna de encontrar a dos grandes especialistas santafesinos (Marcelo Romano e Ignacio M. Barberis), quienes me hicieron un lugar en su equipo y me permitieron realizar mi tesina de grado en la laguna Melincué. Fue allí donde me di cuenta de que eran ellos los que quería estudiar el resto de mi vida.

-¿Qué significan en su vida?

-Los flamencos son sinónimo de belleza y de elegancia, pero también son sinónimo de longevidad, de familia, de grupo. Desde que nacen hasta que mueren viven en grupo. Todo lo hacen junto a sus pares. Son tan organizados que hasta para cuidar a sus pichones forman "guarderías" donde algunos adultos se encargan del cuidado de los más pequeños mientras los adultos se alimentan, o descansan. Eso me parece maravilloso. Otra de las particularidades que me enamoró es su famosa "Marcha nupcial", en la que cientos de individuos se congregan en una marcha muy dinámica para desplegar toda su belleza en busca de conseguir pareja. Presenciar esa escena no tiene precio. No es difícil enamorarse de ellos.