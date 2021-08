De Cecco: "Pensé que Tokio iba a ser lo último de mi carrera, pero decidí llegar al mundial"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El armador santafesino que logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos brindó una conferencia de prensa para compartir la hazaña del vóley argentino. “Estos logros inspiran a los chicos que vienen detrás de nosotros”, manifestó.

El seleccionado masculino de vóley logró una de las tres medallas que trajo la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los comandados por Marcelo Méndez vencieron a Brasil por 3-2 y se quedaron con el tercer puesto. Uno de los referentes del equipo albiceleste fue Luciano De Cecco, quien sumó su tercer juego olímpico. El santafesino volvió a su ciudad y brindó una conferencia de prensa en Gimnasia y Esgrima, club que lo vio dar sus primeros pasos en la cancha.

“Creo que ganar la medalla es algo muy difícil de explicar porque es muy buscado, muy soñado y para uno que tiene compromiso y amor por la camiseta, como este grupo que juega solamente por la gloria, es eso”, comenzó diciendo el armador. “Fueron 83 días muy largos, en medio de la pandemia, de un montón de protocolos y creo que la mentalidad de todo el grupo y cada uno, individualmente, ayudó a que este sueño se haga realidad”, agregó.

Hacía 33 años que el vóley argentino no lograba una medalla olímpica. La primera y última vez había sido en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, donde casualmente la Albiceleste también venció a Brasil por 3-2. El equipo dirigido por Renan Dal Zotto es una de las potencias del deporte y ya había derrotado a la Argentina en la segunda fecha del Grupo B. Volver a enfrentar al mismo equipo fue todo un desafío para los atletas de Méndez. Sin embargo, De Cecco sostiene que fueron partidos distintos y que no le “gustan las comparaciones, ganarle a Brasil cuando jugás por una medalla tiene poco significado porque ambos quieren ganar eso que hay ahí adelante. Pero Brasil es una potencia mundial, un equipo que siempre nos ha ganado y nos gana todavía entonces poder competir contra los grandes da orgullo y poder dejar a Argentina tan bien parada es algo más que eso”

El logro. La medalla de bronce que recibió el vóley argentino tras vencer a Brasil Foto: Pablo Aguirre

El armador también habló de las pautas que fueron claves para lograr subirse al podio. “Como equipo enfocamos cada partido como si fuera el último, haciendo hincapié en el día a día y no en lo podría o no llegar a pasar. Eso lo inculcó mucho Marcelo, jugar todos los partidos como si fueran una final, tratando de dejar el máximo de nuestras posibilidades, empujándonos al límite en cada partido y creo que eso también ayudó a poder confiar, competir y sobre todo soñar en un torneo muy difícil”, confesó.

Con 33 años y todavía un año de contrato en Lube Civitanova de la máxima categoría de Italia, De Cecco pensó que los Juegos Olímpicos de Tokio lo acercaban al retiro. Sin embargo, el jugador reconoció que la medalla de bronce le dio el envión que necesitaba para llegar al mundial de Rusia en 2022. “Antes de empezar este torneo pensé que iba a ser el último, lo afronté, lo interpreté como si hubiese sido el último pero al tener un gran resultado y al querer ayudar al voley y sobre todo al país, donde el deporte no es tan conocido, decidí por ahora llegar hasta el mundial del año que viene, que se hace en Rusia, y después veré”, expresó.

El santafesino contó que la pandemia de coronavirus cambió su mentalidad y la manera de proyectarse, por lo que dejó en “stand by” su retiro. “La pandemia me ha ayudado a ver las cosas de diferente manera, no hago proyecciones a largo plazo porque la verdad hoy hacemos una cosa y mañana no se sabe, así que seguramente trataré de llegar al mundial del año que viene de la mejor manera y después veremos”

Luciano no ocultó sus sensaciones encontradas respecto al logro en Tokio y lo que podría pasar en el mundial del próximo año. “En Argentina cuando vos ganás al algo, al torneo que viene todos esperan que vos hagas algo más o mejor. Si no lo hacés, se piensa que fue una casualidad o un momento, entonces tengo muy claro que posiblemente el mundial que viene no lleguemos a ser semifinalistas o finalistas, porque al final lo único que vamos a crear son expectativas y sinceramente nunca llegamos a la semifinal de un mundial”

Sin embargo, expresó estar conforme con lo logrado y orgulloso por inspirar a las generaciones que vienen después de él. “Si dejamos la vara muy alta será para los chicos que quieren jugar este deporte, para que aprendan a soñar, a querer ser alguien, porque lo que llevan estos logros es eso: ganar o perder es parte del deporte; todos ganan, todos pierden, y hay que aprender a convivir con eso, pero los chicos que están acá entrenando que tengan algún sueño al que poder aspirar. Ya con eso, nosotros ya ganamos”, finalizó.