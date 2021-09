Mounier: "En estas elecciones se juega un modelo de país, de provincia y de peronismo santafesino"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La dirigente sindical de Sadop es la única representante gremial en las listas que competirán el 12 de setiembre.

La diputada nacional y candidata a la reelección por el sector que lidera Agustín Rossi, afirmó que la preocupación de la gente es cuando se sale de la pandemia y se inicia el camino de la post pandemia, responsabilizó al gobernador Omar Perotti por no haberse alcanzado la unidad del peronismo como en 2019 y aseguró que en estas elecciones está en juego un modelo de país, de provincia y de peronismo santafesino.

-¿La gente está preocupada en términos de salud o de salud y economía?

-En ambos casos. En términos de salud la gente está mucho más tranquila porque vio que el proceso de vacunación fue avanzando. Hay localidades del interior de la provincia que hace más de un mes no tienen contagios. Esto tranquiliza teniendo en cuenta que en el interior si necesitan una cama de terapia intensiva deben trasladarlos a Rosario, Santa Fe o Rafaela. Obviamente la preocupación es el tema de la economía, fundamentalmente de los comercios que el año pasado estuvieron mucho tiempo cerrados y se perdieron empleos. Quieren saber cuando se va a volver a una situación pre pandemia. Creo que la vuelta a las escuelas también tranquilizó el animo de la gente, aunque hay desigualdades y no todas están trabajando de la misma manera. Negocios abiertos, puestos de trabajo que se reactivan, contagios que bajan, menos fallecimientos, la gente se anima un poco y se acerca a la normalidad. De todas maneras hay que insistir con los cuidados.

-Integrás la lista que lleva como cabeza de diputados a Eduardo Toniolli. ¿Qué los diferencia de sus adversarios?

-Nosotros intentamos hasta último momento una lista de unidad. No fue posible. Creemos que Omar Perotti tiene una intención hegemónica respecto a la conducción del peronismo de Santa Fe y planteamos una opción distinta, que no solo no tiene intenciones hegemónicas, sino que además tiene propuestas, porque lo que está faltando en la campaña son debates de ideas y propuestas, que fundamentalmente tienen que ver con el contexto de pandemia. Me parece que la provincia tiene que ser para todos y todas y el peronismo también tiene que ser un partido que incluya a todos y todas.

-La lista que integrás es la única que tiene representación gremial.

-Y de una mujer, que no es tan sencillo. Ya en 2017 habíamos armado la lista con paridad de género. La primera y única en ese momento que la tenía.

-¿Por que creés que el proceso de unidad que se construyó en 2019 no pudo ser repetido?

-Porque Omar Perotti no quiso que sucediera. Hubo miles de charlas y propuestas para llegar a una lista de unidad. Nosotros planteamos que el candidato más conocido y que mejor medía era Agustín Rossi. Eso está comprobado y por eso es que decidimos presentar una lista alternativa con representantes de todos los sectores.

-¿Faltó contener a todos? ¿Darle más participación en la gestión?

-Después de 2017 comenzó en un camino de unidad, en la que tuvo mucho que ver el presidente del partido, y se plasmó en 2019. Demostramos que con unidad se podía ganar. En este caso se intentó repetir el proceso pero el primero que planteó una situación que iba a complicar la unidad fue el gobernador con el espacio "Hacemos Santa Fe", donde no incluyó a todos. Los legisladores nacionales hemos tenido pocas oportunidades de hablar con el gobernador. A mi me ha sorprendido especialmente la falta de convocatoria. Solo lo hizo unos días después de iniciada la pandemia para comentar como se iba a organizar el tema de la salud y después para participar de algún otro acto. Pero no tuvimos una mesa de diálogo donde pudiéramos conocer cuales eran las decisiones del gobierno provincial y poder incluso defenderlas en la Cámara de Diputados y el Senado nacional. De muchas cosas nos enteramos por los medios. Y eso es complicado porque cuando hay cuestiones importantes es difícil difundirlas, explicarlas.

-¿No se sintieron parte de la gestión?

-No me sentí contenida. Es cierto que he cuestionado públicamente algunas decisiones del gobernador y lo he dicho públicamente. Creo que el error más importante que tuvo en el comienzo de la gestión fue el cierre de la paritaria docente y de estatales en 2020. Iban camino a un acuerdo, faltaban dos o tres días, pero comenzó el aislamiento y la cerró unilateralmente con el argumento de que en la virtualidad no se puede decidir. Y nosotros en la virtualidad aprobamos decenas de leyes nacionales, algunas muy importantes. El año pasado fue el que más trabajó el Congreso. Ese cierre de paritaria hizo que docentes y empleados públicos no tuvieran ninguna mejora salarial.

-¿Qué está en disputa en esta elección nacional?

-Se juega la representación real de la provincia en el Senado y la Cámara de Diputados, la que debería darse en el marco de una relación de diálogo con el gobierno provincial, pero parece que el gobierno provincial no necesita de sus legisladores para accionar y tomar medidas que beneficien a la provincia. Y no solamente de los temas que se tratan en la Cámara sino de aquellos en los que hay que dar el debate.

-¿No se juega, además de la defensa de los intereses de Santa Fe, un modelo de país?

-Un modelo de país, de provincia y hasta un modelo de peronismo santafesino. Nosotros planteamos el dialogo con todos los sectores, apertura, una verdadera inclusión. Cuando hablamos de modelo de país nosotros sostenemos las ideas y las políticas públicas de Alberto y de Cristina, que con avances y retrocesos, discusiones, acuerdos y desacuerdos, han sido claras. Nuestro bloque y yo en particular, hemos acompañado todas las iniciativas del Ejecutivo, como la reducción de Ganancias para un millón trescientos mil trabajadores o el aporte de las Grandes Fortunas, donde la oposición puso trabas, como las pone a un montón de iniciativas que no se pueden debatir como la reforma judicial..

-El martes estuvo Macri en Rosario, el miércoles Lousteau en Santa Fe, Rodríguez Larreta va a cerrar la campaña de Cambiemos el 9 de setiembre. ¿Le gusta que vengan dirigentes nacionales a hacer campaña a Santa Fe? Muchas veces la crítica a los legisladores nacionales es que están más comprometidos con defender los intereses del gobierno nacional que los de la provincia

-El centralismo porteño sigue siendo tan grande como siempre y todo está pendiente y organizado en función de eso. Incluso en esta elección las miradas están mucho más puestas en Capital y provincia de Buenos Aires que en el interior del país. En la provincia también tenemos algunas cuestiones. Cuando se la recorre en los pueblos se sigue viendo que las gestion siguen siendo para las grandes ciudades. Y hay pueblos que tienen necesidades relativamente pequeñas, que pueden resolverse fácilmente y sin embargo son los grandes olvidados. En el caso de los dirigentes nacionales, en la provincia tienen grandes intereses por dilucidar, por ejemplo Cambiemos tiene 4 listas. Y otra cuestión que preocupa es el los candidatos que no viven en la provincia, o que vivieron hace muchísimos años o que nacieron y se fueron a vivir a otro lado. Para poder legislar hay que conocer la provincia, que no es solo Santa Fe y Rosario. Por eso nosotros planteamos que el norte de la provincia tiene más que ver con las provincias del norte grande que con la región Centro. En Ceres no conviene poner una empresa sino hacerlo en Selva que esta a 18 kilómetros.

-De las últimas 6 elecciones nacionales la oposición ganó 5 ¿Cómo revertir eso?

-Nosotros creemos que podemos hacerlo porque fundamentalmente acompañamos las políticas públicas de Nación que entendemos han sido muy buenas en el contexto de pandemia. ATP, IFE, Tarjeta Alimentar, más un montón de medidas que aliviaron el bolsillo. A mi me parece que el hecho de acompañar esas políticas hace que la gente tenga esperanzas de que Argentina se va poner de pie de alguna manera. Y una de las cosas que se destacan en el interior es el afecto que la gente siente por Agustín Rossi de quien reivindican su coherencia, que no se ha movido de sus convicciones. Es un dirigente al que no se le puede cuestionar que un día pensó una cosa e hizo otra, además del reconocimiento por sus gestiones como diputado nacional y ministro de Defensa. Por ejemplo el hospital de campaña que se armó frente al Cullen es parte de lo que hizo por la provincia. No siempre un ministro se va aplaudido por sus conducidos como este caso fueron los militares y los empleados. La coherencia en sus ideas y acciones es lo más importante que tiene este proyecto.

-¿Como está el ánimo de la gente para ir a votar?

-Siempre hay desinterés, pero finalmente va y vota. Pasó en el 2003 cuando votamos en plena inundación. Y no solamente para cumplir con su obligación de ciudadano. Me parece que en definitiva se termina interesando por las propuestas. Incluso veo en esta campaña mucha gente mayor interesada en votar. Nosotros tenemos interés en promover el voto de los jóvenes de entre 16 y 18 años. Hay muchos participando, militando en los espacios políticos, pero hay que promover que se acerquen no solamente a votar sino que conozcan la propuesta de los candidatos porque son los adultos del mañana.