https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.09.2021 - Última actualización - 4:05

3:53

La lista Cambiemos con Ganas se impuso en Juntos por el Cambio

Barletta expresó su satisfacción y el desafío de "pelear contra el gobierno"

El ex intendente santafesino consideró que, de cara a noviembre, "no hay que dormirse en los laureles". José Corral expresó la voluntad de acompañar y sumar propuestas.

Barletta festejó en Santa Fe junto a Hugo Marcucci. Crédito: Mauricio Garín



Barletta festejó en Santa Fe junto a Hugo Marcucci. Crédito: Mauricio Garín

El Litoral en en

La lista Cambiemos con Ganas se impuso en Juntos por el Cambio Barletta expresó su satisfacción y el desafío de "pelear contra el gobierno" El ex intendente santafesino consideró que, de cara a noviembre, "no hay que dormirse en los laureles". José Corral expresó la voluntad de acompañar y sumar propuestas. El ex intendente santafesino consideró que, de cara a noviembre, "no hay que dormirse en los laureles". José Corral expresó la voluntad de acompañar y sumar propuestas.

El electo candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Mario Barletta, manifestó su satisfacción por "el acompañamiento de los santafesinos", como así también por el hecho de haber "generado una propuesta que nos ha colocado en este lugar". Barletta dialogó con El Litoral y CyD minutos antes de que se terminasen de difundir los datos del escrutinio provisorio y se completasen los resultados sobre la integración de las listas. En ese sentido, expresó su sentir sobre la instancia que le tocó atravesar, con una disputa pareja entre su propia lista, con Carolina Losada y Delki Scarpín para senadores, y la encabezada por Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena, con Gabriel Chumpitaz para diputado. "Me hace acordar mucho a cuando ganamos la intendencia, una elección muy pareja, tuvimos que esperar hasta que estuviese escrutado el 100 % de las mesas", recordó. Por lo demás, Barletta consideró "previsible" que hubiese un resultado parejo, en la medida en que eran cuatro las listas que se disputaban las preferencias de los votantes de ese espacio. "Era previsible, entre cuatro listas era dificil que una despegue", aseguró. "Yo me esperaba una paridad, y el día después, si cumplimos con la palabra empeñada tenemos que estar todos juntos trabajando, que es lo que le planteamos a la gente cuando les dimos a elegir", añadió el ex intendente. Con la mirada puesta en las generales, estableció que, de arranque "estamos un poco mejor que el gobierno provincial, pero no nos podemos dormir en los laureles, la pelea contra un gobierno provincial no es nada sencilla". A futuro Por parte, José Corral consideró que "hay motivos para festejar", porque Juntos por el Cambio fue la opción más votada en la ciudad, y en las nacionales, el compromiso de "acompañar" a la lista ganadora. "Apostamos a la seriedad, a recorrer la provincia con propuestas, hablamos de los temas que nos siguen pareciendo importantes, y vamos a hacer ese aporte desde el lugar que nos toque", añadió, a la vez que enmarcó el resultado positivo en el buen desempeño de la coalición a nivel nacional. Precisamente, en ese marco, consideró que "hubo una expresión de poner un límite al oficialismo, por eso el triunfo incluso en la provincia de Buenos Aires, su propio bastión", en un resultado que, al igual que en 2017, se dio en las provincias más grandes. "Desde ese punto de vista, hay un buen futuro para el espacio", redondeó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: