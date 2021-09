https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la PASO del domingo

Ruidos en Juntos por el Cambio

Evolución aún no reconoció el resultado. El sector pidió a la justicia electoral que cotejen los certificados de escrutinio con planillas originales. Se demora la foto de las cuatro listas que compitieron en la interna santafesina. En las oficinas del PRO en CABA admiten que no vieron el crecimiento de Losada ni de Pullaro.

Por Mario Cáffaro SEGUIR La foto de Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Mario Barletta con los referentes de las otras tres listas que compitieron en la interna santafesina de Juntos por el Cambio se demora y no se daría hasta tanto se conozcan los resultados finales que surgirán del escrutinio definitivo que se puso en marcha este miércoles. Evolución, el sector que postuló como senadores nacionales a Maximiliano Pullaro y Carolina Piedrabuena y como primer diputado a Gabriel Chumpitaz, es el que se ha mostrado remiso a aceptar el resultado e incluso realizó una presentación ante la justicia electoral nacional pidiendo un exhaustivo cotejo entre los certificados de escrutinio y las planillas originales. El escrutinio provisorio alcanzó al 98,69% de las mesas escrutas y dio en Senado a Losada (Cambiemos con Ganas) 203.179 votos contra 189.273 de Pullaro (Evolución). Con algunos votos menos, la diferencia se mantiene entre ambos sectores en la categoría Diputados. Las dudas de Evolución están en las datos que se difundieron del departamento General Obligado donde hubo una diferencia de más de 35.000 votos entre Losada y Pullaro que terminó cuarto en ese distrito. De General Obligado es Scarpin (intendente de Avellaneda) lo que es hasta lógico que su sector se haya impuesto en la interna. Pero los sorprende la diferencia. Los números del provisorio de Obligado marcan un claro triunfo de Juntos por el Cambio con el 56,13% de los votos contra 26,26% del Frente de Todos y el 6,79% del FAP. Pero dentro de Juntos, Losada logró 39.185 votos contra 3.284 de Pullaro. En el medio, José Corral sumó 7.457 sufragios y Federico Angelini 4.898. Los apoderados de Evolución ingresaron ante la justicia electoral un escrito pidiendo que se cotejen los certificados con las planillas. "Hay varias localidades donde tenemos cero voto en las planillas" marcó, extrañado, en estricto off un dirigente del sector. Voceros electorales señalaron que a partir del escrutinio se irán resolviendo planteos sobre votos recurridos, nulos o impugnados. En el mientras tanto, en Juntos por el Cambio hay contactos telefónicos entre dirigentes pero no se sabe la fecha de la foto. "Cuando estén los resultados finales llamaré a todos los radicales a una reunión para analizar lo que fue la PASO" dijo a El Litoral Carlos Fascendini, presidente del comité provincial quien apoyó la postulación de Pullaro. Fascendini difundió el lunes un saludo a los radicales "que participaron dentro de la coalición Juntos Por Cambio como precandidatos en las PASO donde se definieron las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a elecciones generales el 14 de noviembre". Habla del "un claro triunfo de los/as precandidatos/as de la coalición política Juntos Por El Cambio en distritos claves a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe y de gran parte del territorio nacional", pero no hace nombres de dirigentes. El lunes, fue Luciano Laspina (Santa Fe nos Une) quien disparó un Twitter con felicitaciones a los ganadores. "Quiero felicitar a @carolinalosada y @barlettamario por la excelente elección en mi querida provincia de Santa Fe. Ahora debemos ratificar este triunfo en las elecciones de noviembre. #Juntos", señaló quien será tercer candidato a diputado nacional. El saludo fue agradecido por Losada quien revela que fue compañero de colegio en Rosario. " Me emociona que empecemos a trabajar juntos. Felicitaciones para vos también", escribió. También el lunes hubo una felicitación de Lucila Lehmann (Coalición Cívica) quien integró la lista de 'Vamos Juntos'. "¡Felicitaciones a @carolinalosada y a @barlettamario por el triunfo que obtuvieron en estas elecciones! Y a los santafesinos que confiaron en JxC como la mejor opción para representarlos frente a los atropellos, al relato y al modelo del pobrismo que representa el kirchnerismo. Finalizadas las PASO, es el momento en que todos los espacios que integramos JxC, debemos tirar parejo para que en noviembre hagamos una gran elección en el país" escribió la actual diputada nacional. Por su parte, Roy López Molina (Vamos Juntos) difundió en Twitter: "Enorme elección de @juntoscambioar en todo el país. Luego de más de un año de pérdidas, los argentinos elegimos decirle basta a la mentira, al privilegio y a la improvisación de un gobierno que nos dejó con más inflación, mas desempleo, más inseguros, y con menos futuro" y agregó en un segundo envío "en Santa Fe, cuando estén los resultados finales, felicitaremos al ganador de la primaria abierta. Estoy orgulloso del equipo que conformamos con @josecorralSF , @AstridHummely @LucilaLehmann: tenemos valores que nos identifican y que no comienzan ni terminan en una elección". "No lo vimos venir" En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy cerca de las oficinas del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, están muy satisfechos con el resultado electoral de Santa Fe de Juntos por el Cambio y se plantean como piso repetir el porcentaje el 14 de noviembre. Hubo algunos llamados de referentes nacionales a dirigentes santafesinos ganadores y el compromiso de hacer los esfuerzos en forma conjunta para la elección general. Pero el PRO tenía puesta todas las expectativas en las listas encabezadas por Federico Angelini - Amalia Granata (Senado) y Luciano Laspina (Diputados). Incluso el sector contó con las visitas de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich en respaldo y llamando al voto a esa lista. "No vimos venir ni a Losada ni a Pullaro" le dijo a El Litoral uno de los principales dirigentes porteños con incidencia en el armado santafesino. Todavía lamentan en CABA la negativa de José Corral de sumarse al sector y optar por competir con lista propia, pero entienden que a la lista le faltó territorialidad, algo que tuvieron las listas que lograron la mayor cantidad de votos. Fascendini "Comienza una nueva etapa para el radicalismo en la provincia de Santa Fe, dentro de Juntos Por El Cambio que demostró ser una alternativa de modelo de país que puede brindarle respuestas a todos los santafesinos y argentinos, llegando a los consensos necesarios para una construcción política más amplia y superadora" señala el comunicado del presidente del radicalismo, Carlos Fascendini. El titular del comité provincial adelantó ante El Litoral que el radicalismo santafesino insistirá en trabajar en un frente de frentes para el 2023 y asegura que era el objetivo que tenía el socialista Miguel Lifschitz a quien acompañó como vicegobernador entre 2015-2019. Dijo que ese será el objetivo que se trazarán los dirigentes radicales -especialmente del sector NEO- a partir de terminar el proceso electoral de este año. Acota que este triunfo radical en Juntos por el Cambio ayudará a construir el nuevo frente santafesino. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

