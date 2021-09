Unión: la secretaría técnica tiene apuntado el nombre del plan A

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fue propuesto -o será en estas horas- a la dirigencia. Se dice que es un técnico "moderno, trabajador y con un buen coeficiente de puntos cosechados en su carrera como entrenador". Hasta Daniel Passarella fue ofrecido a la dirigencia.

¿Ofrecidos?, un montón. ¡Hasta el nombre de Daniel Passarella apareció en escena! ¿Apuntados?, dicen que la secretaría técnica tiene un plan A. ¿El perfil?, un DT moderno, trabajador. Se habla de alguien que está libre y que cuenta con un buen coeficiente de puntos cosechados en los clubes que dirigió.

El primer paso había que darlo y fue la salida de Juan Manuel Azconzábal. La decisión la terminó tomando el club. Por eso, Azconzábal acordó una rescisión de contrato con una "indemnización" de un mes más de sueldo. El contrato venía el 31 de diciembre, pero se acordó pagar octubre. El presidente salió a "bancarlo". Desde la secretaría técnica, la opinión también resultó positiva hacia su trabajo. Más allá de que se habla de "proyecto", la realidad es que las grietas en el camino de 40 partidos por el que transitó el entrenador, se abrieron demasiado y le provocaron la caida.

Es posible que Unión se haya adecuado a una realidad, la de un fútbol endémico por la pandemia. Pero también es cierto que lo que se hizo en Unión, de una u otra forma, más o menos intensa, se llevó a cabo en todas las instituciones. Sin descensos, sin promedio y sin dinero, hasta River y Boca -históricamente obligados a pelear arriba y a ganar siempre- le dieron cabida a los chicos de inferiores.

Azconzábal puso a los chicos, apostó al cambio y es cierto que recibió un plantel prácticamente nuevo sobre el que debió trabajar. Pero también es cierto que en este año, al margen de equivocaciones cometidas a la hora de elegir sus refuerzos, convirtió en demasiado inestable al equipo por sus propias decisiones. Cambios permanentes (de esquema y de jugadores), terminó transmitiendo confusión, inseguridad y planificando de manera errónea, como por ejemplo pasó el día del encuentro con Estudiantes, cuando salió con un esquema demasiado defensivo, de local, con seis defensores y con el objetivo de cuidarse del juego aéreo, y a los 23 minutos del primer tiempo ya perdía 2 a 0 y con dos goles de cabeza.

No es "poner por poner", sino que también es potenciar a los juveniles. Azconzábal lo hizo con algunos pocos. Un ejemplo es el de Vera; quizás otro podría ser el de Portillo (que llegó en diciembre y fue formado en otro club), pero lo cambió mucho de posición, alternándolo entre defensa (el lugar en el que mejor rinde) y mediocampo. A Zenón también lo fue variando de posición, fue inestable con Gastón González y con Nardoni y así podríamos seguir mencionando jugadores que no terminaron de posicionarse y consolidar un esquema definido. Acá la responsabilidad es claramente del entrenador.

¿Madelón?. Su nombre aparece en escena y naturalmente provoca alteración en algunos. ¿Es factible?, siempre es factible pensar en alguien que ha encontrado, en Unión, su lugar en el mundo. No es el nombre que tiene apuntado la secretaría técnica, pero ellos conocen muy bien a Madelón y no lo pueden desestimar. Madelón pesa muy fuerte, demasiado fuerte en el mundo Unión. Por ende, su intempestiva salida de Platense -más allá de que los resultados no eran buenos- obligadamente lo pone en carrera.

La búsqueda de alguien "de la casa" también es algo que puede resultar inevitable. Por eso, un nombre que sonó es el de Raúl Armando, separado de Darío Kudelka desde antes que se hiciera cargo de Huracán (el último club en el que compartieron fue Newell's), ya con cuerpo técnico armado y esperando la oportunidad para dirigir. "Pepa" es un nombre vinculado con grandes momentos de la historia deportiva del club -tanto como jugador como entrenador- y es posible que se haya escrito en el borrador.

Está claro que al técnico lo va a proponer la secretaría técnica y se consensuará con la dirigencia. "Nosotros pusimos todo en manos de ellos. Todos podemos tener un gusto particular por alguno, nos costaría mucho ponernos de acuerdo porque esto es fútbol. Pero tenemos una secretaría técnica y confiamos en que ellos elegirán lo mejor para Unión. Para eso fueron elegidos", deslizó un dirigente.

Todos, dirigentes y secretaría técnica, coinciden en que "el Vasco labura muy bien". No se discute. En realidad, todos los técnicos trabajan mucho. Y los que no trabajan mucho, llegan de otra manera al jugador. Hay biblioteca de sobra para mencionar nombres de entrenadores que no eran "grandes laburantes" durante la semana, pero que tenían otros atributos, como por ejemplo saber elegir los jugadores, darles confianza, seguridad, libertad, confianza.

Siempre recuerdo una frase de Nery Pumpido: "El fútbol es 70 por ciento cabeza y 30 por ciento piernas". Apunta claramente a la importancia de la parte anímica por encima, incluso, de la parte técnica, estratégica y hasta física. También Unión necesita en este momento de un "sock anímico" que permita levantar la moral de los jugadores. Se notó mucho en el partido con Gimnasia. El primer tiempo de Unión fue aceptable y merecía ir ganando el partido claramente. No lo hizo por las oportunidades desperdiciadas. Pero después del gol de Guiffrey, la caida fue evidente y casi no tuvo -más allá de los intentos del técnico con los cambios- la oportunidad de empatar el partido.

El domingo dirigirá Tato Mosset, esto está claro. ¿Estará el técnico sentado en la platea o viendo el partido por TV para debutar cinco días después ante Aldosivi en la Feliz?, no se sabe. Algunos estiman que "será difícil", aunque si el nombre está, será cuestión de negociar lo más rápido que se pueda para que no se pierda más tiempo ni pasen demasiados partidos.

Spahn le echó la culpa a la oposición

El presidente de Unión, Luis Spahn, hizo declaraciones en radio Colonia ("Como te va", se llama el programa) y dijo que "este es un momento muy triste, Azconzábal era parte de un proyecto que muchos socios nos piden, que es la conversión del club. Acá se sueña con parecerse a Argentinos Juniors, Lanús o Vélez, por eso elegimos al Vasco para este desafío. Estábamos en un momento histórico pero no lo entendieron los hinchas y los simpatizantes. Tener 16 jugadores de las inferiores nos motivó a buscar un técnico con perfil europeo, más dinámico, más vertical. No queríamos jugar como los clubes que juegan con dos líneas de cinco para salvarse del descenso", dijo el titular rojiblanco.

"Los chicos tuvieron los vaivenes lógicos pero sentíamos que Juan Manuel era excelente para estas circunstancias. Los resultados mandan, el club se ha politizado y eso me causa tristeza. Marchamos a convertirnos en algunos clubes que no voy a mencionar pero que se empantanaron por la situación política", dijo Spahn, responsabilizando a la oposición política por la salida del entrenador.

"Entiendo que la política tiene que ser tres meses antes de las elecciones y acá estamos permanentemente metidos en política. Juan Manuel es una persona honesta, cabal, que se dedicaba a trabajar casi en exceso. Políticamente había movimientos, una agrupación fue a increparlo (se refirió a lo ocurrido a la salida del partido con Estudiantes) y a recomendarle que, en los medios, me eche la culpa a mí, fue una bajeza por la ambición de agarrar un puesto y administrar un dinero ajeno. Por eso pensamos que lo mejor era terminar el vínculo. Le deseamos lo mejor, fue un orgullo que nos haya dirigido", agregó Spahn.

"Buscaremos darle continuidad al proyecto. En este receso de julio tuvimos pedidos por ocho jugadores, cuatro para venta y cuatro para préstamo. A todos los que surgieron de nuestras canteras, tuvimos la habilidad de sumar jóvenes como Portillo y Juárez que se acoplaron muy bien", concluyó el titular rojiblanco.

6 meses

De recuperación para Ezequiel Cañete, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas en el partido ante Gimnasia. Juan Carlos Portillo también está lesionado pero evoluciona y habrá que esperar si Mosset lo tendrá en condiciones para que juegue el domingo ante Patronato, desde las 13.30 en el 15 de Abril.