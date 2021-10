https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 07.10.2021

Basquetbol – La Liga Nacional en Santa Fe Se presentó oficialmente la sede Santa Fe del Súper 20

Este jueves en horas del mediodía se llevó a cabo la conferencia de prensa oficial en la que se dio inicio al Súper 20 de básquetbol que se llevara a cabo en el Estadio Ángel Malvicino desde el próximo domingo.

La misma contó con la presencia de autoridades de la Municipalidad de Santa Fe, el Intendente Emilio Jatón; el secretario General, Mariano Granato; el secretario de Producción, Matías Schmüth; el secretario de Control y Convivencia Ciudadana, Fernando Peverengo; la concejala Laura Mondino; el diputado Sergio Basile y la ex secretaria de Control, Virginia Coudannes. Por parte de la Asociación Santafesina de Básquet estuvo presente su Presidente César Chemez, mientras que por parte del Club Unión lo hicieron el Presidente de la Institución, Luis Spahn, el Presidente del Departamento de Básquet, Amilcar Cecoti, el dirigente Hugo Fessia y el Manager del plantel Hernán Tettamanti.

El que tomó primero la palabra fue el ex jugador de la institución, pieza clave en el ascenso desde el Torneo Federal al TNA y hoy manager, Tettamanti que dijo: “fue un camino muy largo, que me tocó recorrer desde adentro de la cancha y hoy desde afuera; y hoy poder culminar este proceso llevando al club a jugar a la elite del básquet no tiene precio. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Estaremos representando a la ciudad con el club Unión, además vienen Argentino de Junín, Hispano de Río Gallegos, Obras Sanitarias y Boca Juniors. Estamos trabajando para que todo salga de la mejor manera, vamos a jugar con público con un aforo acotado respetando todas las medidas sanitarias. Y esperamos que un futuro como hoy recordamos las noches de la tecnológica se recuerden las noches del Malvicino”.

Luego llego el momento de escuchar al presidente de la ASB, Chemez expresó “cuando nos reunimos hace un tiempo para presentar en conjunto la burbuja de Unión y Colón, mis palabras y la de la Asociación fueron de apoyo total, i dije en su momento que mi anhelo era tener uno de los equipos jugando en la Liga Nacional. Hoy se cumplió y la verdad es un placer inmenso. Unión es un fiel reflejo de cómo hay que hacer el trabajo, tener el 80% de chicos en su equipo es algo que nos da mucho orgullo y nos invita a trabajar”.

Por último, el Intendente de la ciudad, Emilio Jatón, expresó: “Recuerdo a Flor Meléndez contándonos cómo iba a formar el equipo, y estábamos todos pendientes en la ciudad de Santa Fe. Han pasado muchos años y todavía están esas imágenes de la Tecnológica repleta de gente y toda la ciudad pendiente de lo que iba a pasar. Santa Fe vuelve a ser Cuna del básquet, aquí van a venir los principales equipos de de la República argentina, es un logro que ha tenido la dirigencia de Unión, la gente del básquet de Unión. Unión es la ciudad de Santa Fe, representará a la provincia, tenemos que estar juntos y orgullosos”.