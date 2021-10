https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.10.2021 - Última actualización - 14:02

13:58

La Legislatura santafesina convalidó sin su pronunciamiento, por el mero cumplimiento del plazo establecido en la Constitución santafesina, la propuesta del Poder Ejecutivo para el actual presidente del órgano de control.

No hubo quórum en la Asamblea Legislativa Tribunal de Cuentas: sanción ficta para el pliego de Oscar Biagioni La Legislatura santafesina convalidó sin su pronunciamiento, por el mero cumplimiento del plazo establecido en la Constitución santafesina, la propuesta del Poder Ejecutivo para el actual presidente del órgano de control. La Legislatura santafesina convalidó sin su pronunciamiento, por el mero cumplimiento del plazo establecido en la Constitución santafesina, la propuesta del Poder Ejecutivo para el actual presidente del órgano de control.

El pliego como vocal del Tribunal de Cuentas del contador Oscar Biagioni quedó pasadas las 13.30 de este jueves 14 de octubre convalidado de hecho por el Poder Legislativo santafesino, al fracasar por segunda vez por falta de quórum la convocatoria a una Asamblea Legislativa que tenía como único tema considerar al propuesto por el gobernador Omar Perotti.

En el recinto solo se encontraban el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola, a quien le tocó dar por fracasada la sesión. Solo el justicialista de Las Colonias del Nes y el radical de Constitución, Germán Giacomino fueron los senadores interesados en dar quórum. Lo mismo hicieron 25 diputados de distintos bloques. Al recinto de Diputados solo podían ingresar los jefes de las bancadas de ambas Cámaras, lo que solo fue hecho por el radical frentista Fabián Palo Oliver.

La Constitución de Santa Fe dispone que una vez elevado un nombre para un cargo por el Poder Ejecutivo que requiere el acuerdo de la Legislatura, este último poder tiene un mes para expedirse para ratificar o rechazar al propuesto. En caso contrario, el pliego queda firme de manera ficta.

Como se recordará, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa compuesto por ocho diputados y cuatro senadores no logró el miércoles 13 tener el número suficiente de integrantes presentes y, al no tener el quórum necesario, no pudo sesionar ni producir un dictamen para recomendar al pleno de los diputados y los senadores la aprobación o el rechazo.

Con ese antecedente, más el fracaso de la sesión de la Asamblea de la semana pasada, las polémicas públicas sobre el tema y el pedido expreso de un grupo de diputados liderado por el radical frentista Fabián Palo Oliver de que la Casa Gris retire el pliego, la mayoría decidió no dar quórum.

Al cierre de esta edición, el panorama en el Palacio Legislativo era el de una jornada más sin actividades.

Argumentos opuestos

En el caso del contador Biagioni hubo críticas de la Mesa de Mujeres por la Paridad que apoyaron las objeciones presentadas por dos empleadas del TC que aseguran haber sufrido malos tratos y violencia laboral por parte del ahora nuevamente vocal. Mientras, en el sentido opuesto se expresaron mediante un petitorio la enorme mayoría de los empleados, así como con una manifestación en la explanada de la Legislatura con letreros impresos que elogian su gestión.

El escrito que fue presentado al gobernador y a los integrantes de la Comisión de Acuerdos destaca la aprobación en el TC "del Estatuto, Escalafón y Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias propio", así como "una normativa reglamentaria actualizada y renovada, una plantilla de personal acorde con las exigencias de las demandas institucionales de estos tiempos". Lo mismo, "la titularización de personal mediante concursos internos; la reubicación del personal en nuevas locaciones; el reconocimiento previsional a 104 pasantes; así como la transparencia en el accionar".

El artículo 81 de la carta magna santafesina establece que "Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político".