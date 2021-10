Lunes y jueves: los días para darle otra oportunidad a los residuos secos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Cuándo y cómo sacar la basura de manera correcta y qué políticas se llevan adelante desde el municipio para que todos separen en casa. Una acción ambiental con impacto positivo en el planeta.

Con un relleno sanitario casi al límite y una planta de reciclaje que recibe los materiales mezclados, la problemática ambiental parece no tener una luz al final del túnel. Según el Secretario de Medioambiente, Edgardo Seguro, la ciudad de Santa Fe produce diariamente un kilo de residuos por persona, es decir entre 450 y 500 toneladas. Con los números en contra y un cambio climático que cada vez se siente más, parecería que no existe solución. Sin embargo, los pequeños hábitos que adoptamos y fomentamos en los hogares podrían mejorar la situación paulatinamente.

En Santa Fe existe desde hace una década un sistema de recolección en origen de residuos. Los días lunes y jueves los ciudadanos sólo deben sacar sus bolsas de basura con materiales “secos”, es decir reciclables. Mientras que los desechos orgánicos o “húmedos” deben salir los días restantes. Pero pese a que hace años que rige esta política, al relleno sanitario sigue llegando todo mezclado. “Lunes y jueves el recolector levanta todo lo que hay en la calle, entonces nos encontramos con muchos vecinos conscientes que sacan el material seco pero tenemos otros que sacan el húmedo. Entonces esos días va una mezcla a la planta y tiene una eficiencia de separación del 2%”, asegura el Secretario de Medioambiente.

En ocasiones la falta de información entorpece un acto tan sencillo como diferenciar los residuos que se generan en los hogares. Si te preguntás cuáles son los “secos”, acá hay una lista de los que se encuentran con frecuencia en cada casa: plástico, cartón, aluminio, vidrio y papel. Estos materiales deben ir en un cesto diferenciado de los residuos húmedos para evitar que se pierdan. Para fomentar la separación de la basura, desde el municipio se implementó el programa de “recolección diferenciada” que se realiza en contraturno. “En aquellos barrios que tienen recolección nocturna, el camión pasa a la mañana a llevar lo seco y en los que tienen recolección diurna pasa a la tarde. La capacidad de recuperación de ese material supera el 80% porque es totalmente seco”, sostiene Seguro.

Asociación Dignidad y Vida Sana, la cooperativa de trabajo que hace funcionar la planta de reciclaje. Foto: Fernando Nicola

Una asociación para la dignidad y vida sana

Luego de la recolección que realiza el camión por los hogares de Santa Fe, los residuos llegan a la Complejo Ambiental, donde se encuentra la planta de reciclaje desde 1997. Allí más de 80 familias se encargan de separar los materiales secos para su posterior venta. Todo lo que llega “se usa para que vuelva al mercado porque todo es reutilizable y vuelve a ser lo que era, por ejemplo una caja de remedios, balde, broches para la ropa”, cuenta Maricel Ortega, encargada de la Asociación Civil Dignidad y Vida Sana, organización que trabaja en la planta.

Por cada kilo de vidrio ganan $ 3, mientras que por el cartón, si está en buenas condiciones, les pagan entre $ 25 y $ 27. Pero, ¿qué pasa cuando no pueden recuperar nada? Todo termina en el relleno sanitario, un lugar que no es apto para recibir ese tipo de materiales. “El plástico tiene una vida enorme, son miles de años, por lo tanto no se va a degradar y va a quedar formando parte de esa montaña que es el relleno sanitario. El plástico separado en condiciones tiene la oportunidad de volver al circuito, si lo pongo nuevamente en el circuito ese material reciclado consume menos recursos naturales, menos petroleo, energía, agua y contribuye a reducir los efectos del cambio climático” explica Edgardo Seguro.

“Hay que meterle en la cabeza a la gente que lo reciclable no es basura porque es lo que vuelve al mercado. Esto es un bien ecológico, ambiental. Nos sirve porque nosotros vivimos de esto, pero también sirve para ustedes porque no tenemos otro planeta y hay que cuidarlo”, aconsejó Ortega.