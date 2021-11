Se retiró Valentino Rossi, leyenda del motociclismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Il Dottore” corrió este domingo su última carrera. Cerró así una prolífica trayectoria de 26 años y 9 campeonatos mundiales. Se convirtió en el símbolo máximo del deporte y ya está en el olimpo de los motociclistas, con Giácomo Agostini, Ángel Nieto y Mike Hailwood.

Si el número 10 representa en fútbol el símbolo máximo, tales los ejemplos de Diego Maradona o Lionel Messi, el 46 en motociclismo también es marca registrada e identifica a la leyenda llamada Valentino Rossi, quien hoy le bajó el telón a una carrera plagada de alegrías y festejos.

Con el décimo puesto conseguido esta mañana en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana del Moto GP, el italiano escribió la página final de una trayectoria de 26 años en vehículos en dos ruedas.

Por talento, carisma y logros, principalmente, el denominado "Il Dottore" estará por siempre en la nómina de los elegidos como su compatriota Giácomo Agostini, el español Ángel Nieto o el británico Mike Hailwood.

El piloto nacido en la localidad de Urbino, Pesaro, el 16 de febrero de 1979 supo incorporar en la división reina del Motociclismo (Moto GP) una nueva categoría: la de tener fans en todos los circuitos y no solamente en su país de origen.

Es que Rossi, que ganó su primer título con solo 18 años en 1997 en 125 centímetros cúbicos, cambió todo dentro y fuera de la pista. Se convirtió en ícono y modelo para sus contemporáneos y también para los motociclistas de generaciones posteriores

Valentino es hijo de otro expiloto, Graziano, quien ganó el Gran Premio de Holanda 1979 en una rudimentaria Mobirelli 250. Ese éxito le alcanzó para trasmitir a su descendiente la pasión por las motos.

Pasó a los 250 centímetros cúbicos y fue campeón en 1999, con solo 20 años, para acceder a la máxima división (500 cm3) y desbancar a todos los favoritos: se proclamó campeón en octubre de 2001.

La carrera del crack de Urbino se inició allá por 1992 en competencias locales. Al año siguiente, Valentino participó del torneo de Italia Sport Production, con una Cagiva, ubicándose en la duodécima colocación.

Después de ser campeón italiano en los 125cm3., Rossi debutó en el Mundial de motociclismo el 13 de marzo de 1996, con una Aprilia, con un sexto lugar en el Gran Premio de Malasia, en la división más chica (125cm3).

Su diminuto físico y un peso apenas superior a los 50 kilos ya había llamado la atención de expertos y aficionados que vieron en el italiano la particular sensibilidad que exhibía para conducirse sobre un vehículo de dos ruedas.

En esa temporada 1996 logró su primer podio (Gran Premio de Austria) y su victoria inicial (Gran Premio de República Checa).

Al año siguiente, Valentino ganó el Mundial de 125cc. Con una autoridad insultante para sus rivales: se impuso en 11 de las 13 carreras del calendario.

En 1998 saltó a la división de los 250 centímetros cúbicos en la que su futuro rival en 500, Max Biaggi, había logrado cuatro títulos en hilera. Rossi tuvo un estreno prometedor en la categoría, con un subcampeonato, producto de cinco triunfos.

A esa altura, el joven ya era ídolo y no solo de los tifosi sino también de aficionados al motociclismo, que aplaudían sus extravagantes formas de vestir, su falta de apego a las formalidades y sus respuestas ocurrentes cada vez que daba una entrevista.

En 1999, el italiano no tuvo contemplaciones y fue campeón de los 250cc., para otorgar el lógico salto a la división Reina, en esos momentos los 500cc.

Al año siguiente fue subcampeón de Kenny Roberts Jr., con una máquina Honda y dos triunfos obtenidos. En 2001, entonces, llegó la consagración con el Mundial de 500cc., y la victoria en las 8 horas de Suzuka, una prueba de resistencia en la que suelen no destacarse aquellos pilotos que se dedican al Mundial de Velocidad.

Rossi inició la temporada 2002 con un triunfo (Gran Premio de Japón), con una Honda 211V 4T, y a partir de allí inició el coqueteo constante con la bandera a cuadros, a punto tal que fue campeón ese año y los tres subsiguientes: 2003, 2004 y 2005 (los dos últimos con Yamaha).

"Il Dottore" (apodo que sobrevino después de que el propio Valentino observara la cantidad de médicos italianos que había en las guías telefónicas con su nombre) consiguió otros dos títulos más en la máxima divisional: 2008 y 2009.

Además de practicar motociclismo, Valentino también es fanático del esquí y del motocross. Maneja un Porsche de máxima potencia y su referente deportivo es el malogrado Ayrton Senna, fallecido en 1994.

Rossi finalizó su carrera con 89 triunfos y un total de 199 podios. Se consagró siete veces campeón mundial en la máxima categoría (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009), una en 125cc. (1997) y la restante en 250cc. (1999)

En Moto GP, el italiano corrió para las marcas Honda (2002-2003), Yamaha (2004-2010), Ducati (2011-2012) y Yamaha (2013-2021)

Al finalizar la competencia hoy en el circuito Ricardo Tormo, todos sus colegas rodearon la máquina número 46 y se acercaron a saludar fervorosamente a la leyenda que hizo lo que quiso y se despidió a los 42 años.

