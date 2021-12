https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Afirma que Mario Barletta será el pivot en la construcción de un barco que contenga a muchos actores. Las diferencias con el armado nacional que ya tiene la construcción realizada. En la ciudad considera esencial un acuerdo entre los dos intendentes que tuvo el partido en los últimos años.

Integrante de la mesa nacional del radicalismo Darío Boscarol: "La UCR trabajará para constituir un frente amplio en Santa Fe y ganar la provincia"

La elección de Gerardo Morales como presidente del comité nacional de la Unión Cívica Radical en lista única trajo para los radicales de Santa Fe que los cuatro delegados están sentados en la mesa de conducción. Darío Boscarol y Carlos Fascendini en la mesa chica y en la ampliada Georgina Losada y Carolina Piedrabuena. Sobre ese acuerdo nacional y las implicancias en el armado nacional, El Litoral conversó con Boscarol quien fue presidente del Concejo Municipal y dos veces diputado provincial, vicepresidente de ASSA, entre otros cargos.

- ¿Cómo observa esta nueva etapa del radicalismo?

- Es un buen momento para Juntos por el Cambio, en particular para el radicalismo. Hubo una etapa que nuestro partido fue importante pero no trascedente porque no definió rumbos en Juntos. Ahora estamos en una nueva etapa donde cambia la situación del Pro, de la Coalición Cívica y de la UCR. El Pro tiene actores diversificados, ya no es más Macri que resuelve a gusto y piacere sino que es un componente como lo es (Horacio) Rodríguez Larreta o como (Patricia) Bullrich; eso democratiza la discusión y cambia la relación con otros actores.(Elisa) Carrió tiene una relevancia más relativizada. La UCR asume un rol diferente con la incorporación de nuevos actores y la elección de la nueva mesa lo pone en un lugar diferente. La novedad en las últimas elecciones nacionales vinieron de la mano del radicalismo: (Facundo) Manes, (Martín) Tetaz, Carolina Losada, (Rodrigo) De Loredo, (Maximiliano) Pullaro. Actores nuevos que se han incorporando, aire nuevo al radicalismo. La UCR levanta la mirada y entiende que la mejor forma de fortalecer a Juntos por el Cambio es mirar 2023 con personalidad propia, con actores propios, con un candidato a presidente como plantea Morales que, me parece es la estrategia nacional más conveniente para el radicalismo. Nuestro grupo se alienó con Morales. Debemos tener una estrategia nacional, somos un partido nacional con sus particularidades en cada provincia, pero que tiene estrategia nacional y candidato a presidente. Podrá ser Morales, (Alfredo) Cornejo, Manes, o el propio (Martín) Lousteau.

Lo del comité nacional ha sido un gran paso, después del traspié de la división del bloque de diputados . La unidad del comité apunta a restañar las heridas de la división del bloque. Lousteau es un agregado de valor, es importante que esté sentado como vicepresidente en la mesa nacional.

Juntos por el Cambio tiene a nivel nacional, estructura y ha construido un barco para navegar. No veo riesgo de fisuras más allá de disputas y tironeos. Falta la definición del o los candidatos que se dará en estos dos años.

- ¿Y el rol de Santa Fe en esa mesa?

- Ha tomado una relevancia especial. Nos quejábamos que no se nos daba la importancia que tiene en el concierto nacional. Ahora, sea por Lousteau y su trabajo con Pullaro y lo nuestro con Losada, es jerarquizada Santa Fe desde los dos grupos que se pararon en el comité nacional. Lousteau apoyando a Fascendini dentro de la mesa chica y a Carolina (Piedrabuena) en la mesa ampliada. Nosotros con Morales, conmigo en la mesa chica y con Georgina Losada en la mesa ampliada. Sobre 92 delegados, estamos los cuatro dentro de los 30.

- ¿Cuál es el desafío interno en Santa Fe?

- Santa Fe junto a Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Capital Federal es central a la hora de pararnos para enfrentar e intentar ganarle al kirchnerismo. Provincia de Buenos Aires es una disputa más pareja. Fue un hallazgo lo de Carolina Losada que sigue dando sorpresas, sigue creciendo. Está muy bien parada políticamente y la elección como vicepresidenta del Senado fue aceptada por absoluta mayoría, incluso por Lousteau que fue desplazado del cargo.

En la Nación tenemos barco consolidado y hay que construir los candidatos; en Santa Fe hay muchos candidatos y tenemos que construir el barco. Construir un frente grande, un frente de frentes que contenga al Pro, a la Coalición Cívica, al radicalismo y al socialismo y los partidos que quieran aportar. Hay espacio para generar esa construcción. El hecho de que haya ganado Losada con (Dionisio) Scarpin y (Mario) Barletta es el mejor esquema para esa construcción. Si ganaba Pullaro iba a ser bastante difícil la contención del Pro; si ganaba (Federico) Angelini iba a ser difícil la contención del socialismo. Que hayamos ganado nosotros, es la mejor situación para convocar a los otros actores a sumarse.

- ¿Lo van a hacer?

- Lo estamos haciendo. El año próximo será la tarea esencial de Mario Barletta, será el pivot para la convocatoria a todos los actores para la constitución de un frente provincial. Estamos convenciendo a todos con los que nos sentamos que no hay que construir alrededor de un candidato; es un error decir que tenemos candidato y vemos como armamos el esquema. Llamamos a los actores, incluídos (Pablo) Javkin, Clara García, Angelini, a construir esta plataforma, este barco que nos lleve a la gobernación en 2023; después discutiremos los candidatos . Hemos demostrado con madurez que podemos tener una interna. No hace falta un único candidato, podemos ir a internas y llegar fortalecidos para intentar gobernar la provincia.

- ¿Barletta pivoteando quiere decir que no será candidato?

- No se descarta nada. Mario está dispuesto a jugar cualquiera de los roles necesarios para la construcción de ese frente: intendencia, vicegobernación, lista de diputados, etc. El objetivo no es dónde nos ubicamos sino ser funcionales al armado. Mario es estratégico porque tiene diálogo con todos, es respetado por todos los actores, no tiene controversias insuperables con ninguno. Con Alejandro (Boscarol) vamos a trabajar junto a Mario construyendo esto en la provincia.

- Además el año próximo hay elecciones en la UCR de Santa Fe

- El partido tendrá un rol importante en el frente de frentes. Las autoridades partidarias se definen en marzo y si bien entendemos que al NEO le corresponde la presidencia del comité provincial queremos discutir el perfil del hombre porque es muy importante para el armado. Entendemos que a nuestro grupo le corresponde encabezar la convención partidaria que es la que sella los acuerdos del frente, pero la tarea cotidiana de la construcción es de la mesa del comité provincial.

- ¿Y en la ciudad que está viendo?

- Que la tarea es más sencilla. Falta un acuerdo de Barletta con José Corral para volver a gobernar la ciudad. Si se arma el frente de frente será en acuerdo o en disputa con Emilio Jatón. Nuestra potencialidad está en el acuerdo de Mario con José que lo intentamos este año. También en la ciudad gravita la Universidad y entre los tres debemos encontrar la salida. En la última campaña se hizo en buen clima entre Adriana Molina y Hugo Marcucci y esa convivencia continúa en el Concejo actual.

La mesa chica

El jujeño Gerardo Morales es el presidente del comité nacional de la UCR acompañado en las vicepresidentes por María Luisa Storani (Buenos Aires), Martín Lousteau (CABA) y Ana María Canata (Chaco) como vicepresidentes. Sergio Flinta (Corrientes) es secretario general; Marcela Coli (La Pampa), tesorera y Carlos Fascendini (Santa Fe) protesorero. En las secretarías Pamela Verasay (Mendoza); Darío Alberto Boscarol (Santa Fe); Nadie Ricci (Santa Cruz), Daniel Angelici (Caba); Villa Chayle ( Catamarca), Fernando Navarro (Catamarca), Natalia Jamez (Tierra del Fuego) y Ramón Mestre (Córdoba)