Viernes 07.01.2022 - Última actualización - 17:09

17:01

Renovación total en el azulgrana "Necesitamos un San Lorenzo unido" pidió Pedro Troglio

El nuevo entrenador de San Lorenzo, Pedro Troglio, fue presentado oficialmente este miércoles tras firmar por una temporada y haber estado en los dos primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva.



"Es vital el apoyo de la gente. Sabíamos que la llegada se iba a dar en un momento complicado porque siempre a uno lo llaman en momentos así. Soy un agradecido de estar acá, en un equipo grande y no siempre se dan esas posibilidades. Estamos motivados para dirigir a uno de los clubes más importantes del país. Necesitamos un San Lorenzo unido", abrió Troglio en la conferencia de prensa.



En la oficialización se hicieron presentes Matías Lammens -vice segundo de la institución-, Mauro Cetto -Director Deportivo-, y las flamantes contrataciones: Fernando Berón -director de Inferiores- y Leandro Romagnoli -DT de la Reserva-.



"La posibilidad de sacarlo adelante a San Lorenzo me sedujo. No venimos de un año bueno pero podremos revertirlo, es un fútbol parejo y esto se revierte desde lo mental y luego con la jerarquía. Volver al país y a un grande tuvo que ver", argumentó por su retorno al fútbol argentino.



"Mi objetivo es meter al equipo entre los primeros cuatro del campeonato para pelear por el título o clasificarnos a la Copa Libertadores. Encontré muy bien al plantel. Quiero que nos encerremos una semana en concentración para conocernos y también para cuidarnos de la pandemia. Hay que prepararse bien porque tenemos mucha jerarquía", destacó Troglio.



Troglio, subcampeón mundial en Italia '90 como futbolista, cuenta con pasos por Villa Dálmine, Argentinos Juniors, Tigre, Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de La Plata e Independiente en el país como entrenador, y también en Olimpia de Honduras, Cerro Porteño de Paraguay y Universitario de Perú.



"Noté una buena recepción del hincha, me llega este cariño cuando tengo 56 años y sé que puedo revertirlo. La reunión fue rápida, me junté con Matías (Lammens) el 27 de diciembre y firmamos al otro día. Estoy realmente feliz de asumir en San Lorenzo, viviré de lo que me gusta hacer en un club grande", aseguró.



Por su lado, Matías Lammens, que es vicepresidente segundo del club, comentó: "Estamos haciendo una profunda reestructuración del club. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, estamos redoblando el esfuerzo. Ya resolvimos varias cuestiones y retomamos el camino del 2012, el mismo que nos llevó a ganar la Copa Libertadores. Presentamos eso hoy".



"Entendemos el enojo de los hinchas, cometimos muchos errores, les pedimos paciencia en el nuevo camino que comenzamos a transitar. Seguramente esto nos llevará a tener buenos resultados en el mediano plazo", continuó el actual Ministro de Turismo y Deportes de La Nación.



Por su parte, Mauro Cetto adelantó que están "tratando" de avanzar en los puestos pedidos por el entrenador y dentro de "muy poco tiempo habrá buenas noticias". Uno de los apuntados es el defensor chileno Daniel González, de tan solo 19 años y una de las figuras de Santiago Wanderers de Chile e integrante del seleccionado trasandino mayor.



Posteriormente, Leandro "Pipi" Romagnoli tomó la palabra al ser el nuevo DT de Reserva: "San Lorenzo es mi casa, es el lugar donde mejor me siento y trataré siempre de dar lo mejor para potenciar a los chicos de Reserva. Vimos muchas cosas interesantes en estos días".