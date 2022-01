La odisea de ser testeado en Santa Fe para confirmar el diagnóstico de Covid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 20.01.2022

11:13

Desde hace una semana, los centros de testeos no hisopan a todos los ciudadanos que se acercan. Si al relatar los síntomas, coinciden con los del virus los consideran positivos. La explicación del Ministerio de Salud. Los laboratorios privados duplicaron el valor del test.

Las largas filas para hisopados ya no se ven en los centros de testeos de Santa Fe. Hace una semana, el Ministerio de Salud de la Nación cambió el criterio de indicación de los test, ante la alta circulación del virus, y sólo aconseja hacerlos a personas mayores de 60 años o con factores de riesgo. Para el resto de la población recomendó confirmarlo por criterio clínico-epidemiológico y no hisopar a personas asintomáticas o que requieran internación por otros motivos.

Es por eso, que muchos santafesinos no han sido hisopados en los últimos días y al acudir a los centros de testeos se han encontrado con personal de salud que les pregunta qué síntomas tienen para diagnosticar la enfermedad. Sin test.

Así le sucedió a Joaquín, de 48 años, el sábado pasado. “Me levanté con todos los síntomas, fui a la Estación Belgrano y me dijeron que como no tienen para hacer hisopados, a todos los que llegan con los síntomas les dan un certificado de positivo. Así que me vine con ese certificado sin que me hisopen”, contó. Lo mismo le sucedió a Agustina, de 22 años, este miércoles en ese lugar, a pesar de haber aclarado que era asmática y que se le había cerrado el pecho. Y a Camila, de 18, el sábado en la escuela Normal. “Me quedé preocupada”, dijo su mamá. “Podría no ser Covid y tener fiebre por otra enfermedad pero ya te dan un positivo de Covid”, agregó.

Pero también hay casos de personas que integran los grupos de mayor riesgo ante el Covid y que deben ser hisopados, según recomendación de Nación, que tampoco lo consiguen o deben insistir. Es el caso de Paula, de 31 años, embarazada de 5 meses: “La hisoparon en el Cemafe después de pelear un poco en la ventanilla, pero a mí y a mi otro hijo nos dieron positivo por contacto estrecho”, contó el marido. Susana, de 62 años, no tuvo esa suerte en la escuela Juan de Garay, a pesar de tener la edad indicada.

Los privados, más caros



Al no conseguir ser testeados en el ámbito público, algunos ciudadanos buscan confirmación en los laboratorios privados. Pero advierten un notable incremento: mientras el año pasado un test rápido costaba entre 2 mil y 2500 pesos, ahora piden unos $ 4000.

¿Hay insumos?



La falta de insumos es uno de los argumentos que dan en los centros de testeos a las personas que se acercan. Pero desde el Ministerio de Salud de la provincia aseguran que cuentan con los insumos para realizar los test. Explicaron que “no tiene mucho sentido seguir haciendo testeos porque estamos en un contexto de alta circulación y con dos o más síntomas, los testeos demuestran que de cada 10, siete u ocho, son positivos”.

La semana pasada, antes de que adopten este nuevo criterio de recorte de hisopados, se hicieron en toda la provincia 87 mil test. Al solicitar los datos promedio de esta semana, para saber si efectivamente se están haciendo menos, respondieron que aún no los tienen. Pero en Córdoba, con una población similar, esa cifra se alcanza en dos días: se hacen entre 30 mil y 40 mil testeos diarios. Y, mientras en toda la provincia hay 19 centros de testeos, en Córdoba hay 37, casi el doble.

¿A quiénes deben hisopar?



Según el nuevo criterio que impuso Nación, deben hisoparse:

Pacientes con criterios de internación por sospecha de COVID-19 (de elección

PCR)

Personas que presenten Factores de Riesgos: edad > 60 años, diabetes, obesidad, inmunocompromiso, insuficiencia renal crónica, enfermedad pulmonar o cardiovascular crónica, embarazo.

Personal de salud (para permitir orientación sobre el tiempo de reincorporación al trabajo)

Para el resto de la población se confirmará por criterio clínico-epidemiológico.