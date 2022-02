Jaguares XV: la franquicia argentina que tiene integrantes santafesinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Juan Cruz Strada y Manuel Bernstein, de SFRC y CRAI respectivamente, entrenan en Casa Pumas bajo las órdenes de Ignacio Fernández Lobbe. Una dura preselección de cara al equipo que afrontará la competencia continental. Junto a ellos, también se preparan Pedro Rubiolo (CRAR), Mateo Núñez Miseres (Alma Juniors) y el experimentado Mayco Vivas.

Desde el pasado 7 de febrero la franquicia argentina, Jaguares XV, se pone a punto para lo que será la defensa del título obtenido en 2021 en la Superliga Americana de Rugby

Son 37 los jugadores preseleccionados por el Head Coach Ignacio Fernández Lobbe, que llevan a cabo una exigente preparación en Casa Pumas.

Dentro de esa lista, hay dos representantes de la ciudad de Santa Fe: Juan Cruz Strada y Manuel Bernstein de Santa Fe rugby Club y CRAI respectivamente.

El tercera línea "Gitano", ya tuvo su experiencia en esta competencia el año pasado, pero representando a Cobras XV de Brasil. Además, Bernstein disputó el Mundial 2019 con Los Pumitas.

Strada, en 2021, tuvo sus primeras experiencias nacionales. También como jugador de Los Pumitas, y además con participación en Argentina XV.

Hoy el desafío es aprovechar al máximo de esta nueva experiencia, y mucho más aún si tienen la posibilidad de quedar en el plantel definitivo.

-¿Esperaban el llamado, cómo se enteraron de la citación?

Manuel Bernstein: -Hablé con Nacho (Fernández Lobbe, el Head Coach de Jaguares) en diciembre y me comentó. La verdad, no esperaba el llamado. Tenía la sensación que iba a ir la SLAR pero en alguna de las otras franquicias. Así que me puse muy contento cuando recibí el llamado.

Juan Cruz Strada: -No se si esperaba el llamado, pero sí me veía muy bien para jugar la SLAR en cualquiera de las franquicias.

-¿Qué significa en sus carreras esta convocatoria a Jaguares?

MB: -Esto representa un escalón más en mi carrera, es un nivel más, subir un poco la vara y creo que sirve un montón a mi formación como jugador, así que aprovecho todos los días a full, tratando de aprender lo más que pueda.

JCS: -Significa mucho por lo que es este equipo, la calidad de sus entrenamientos y como se mejora en estas semanas.

-¿Qué fue lo que más les sorprendió de Jaguares en estos primeros días?

MB: -Lo que más me sorprendió de Jaguares es el orden del lugar, los horarios como se maneja todo. Es una estructura súper profesional que me llamó mucho la atención y lo que más noto de diferente al año pasado en Cobras o al día a día que uno está acostumbrado en el Club. Obviamente también la intensidad de los entrenamientos que es muy alta.

JCS: -Me sorprendió la intensidad con la que se trabaja, ya sea en el gimnasio o en la cancha. Y qué hay que ser muchas cosas bien, como las comidas, el sueño y los descansos para rendir al 100 en los entrenamientos.

-Luego de sus experiencias en Pumitas, Argentina XV o en tu caso Manuel, con Cobras, ¿qué creen le pueden aportar a Jaguares?

MB: -De mi parte voy a dar lo mejor, tratar de rendir lo más que pueda y disfrutar del juego, de cada entrenamiento, es lo que me estoy planteando.

JCS: -Creo que todo lo que me tocó vivir el año pasado me va a servir para esta nueva experiencia, lo mismo con los partidos que jugué en el plantel superior en el club, todo suma.

-Tras el primer año de competencia entera de la SLAR, ¿cómo imaginan esta edición?

MB: -Esta edición va a estar más buena. Principalmente porque no hay tantas restricciones por el Covid, entonces seguramente habrá público, hay más espacio entre partidos, lo que permite una mejor recuperación y creo que los equipos llegan un poco más consolidados y con más nombres, lo que hará que la competencia sea mucho más pareja e intensa.

JCS: -Me la imagino con mucha competencia. Hay equipos muy duros como Selknam, que después del año pasado van a venir a dejar todo y tratar de ganar siempre.