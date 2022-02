¿Por qué no hubo sesiones extraordinarias en Argentina?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente Alberto Fernández giró 18 proyectos para tratar en febrero, pero ni siquiera fueron debatidos en comisiones. ¿Qué pasó? ¿Cómo seguirá el trabajo legislativo? Responden Cobos, Lewandowski, Barletta y Casaretto.

“Desde que volvió la democracia, nunca ocurrió que se haya convocado a sesiones extraordinarias y que no se haya tratado ningún tema” cuenta a EL LITORAL el histórico periodista parlamentario Félix Álvarez. Ocurre que no todos los años hay extraordinarias, pero en esos casos es porque el Poder Ejecutivo Nacional no las convocó. Ante lo inédito del panorama – atravesado por discusiones de lo más diversas en materia política – y a pocos días de la llegada del Presidente Alberto Fernández al Parlamento para inaugurar el año legislativo, consultamos a cuatro legisladores nacionales para conocer su mirada sobre el funcionamiento del Congreso de la Nación después de las últimas elecciones.

“No tenemos mayoría”

El diputado oficialista Marcelo Casaretto indica que el gobierno nacional no tiene mayoría parlamentaria “ni en los primeros dos años de gestión, ni ahora” y explica que “como Frente de Todos tenemos 118 votos y para sesionar nos hacen falta 129”. Ante ese choque de fuerzas, el bonaerense adelanta que “va a terminar el período de sesiones extraordinarias sin poder convocar a una sesión con quórum. El 1° de marzo empieza el período ordinario donde ya el temario es abierto pero donde vamos a estar en la misma situación: en la medida que no haya acuerdos será muy difícil avanzar en los temas de interés de los argentinos”. Se atreve a pronosticar que “las próximas dos semanas estarían dominadas por el acuerdo con el FMI” y que tendrán la obligación de “ir construyendo consensos sesión por sesión y tema por tema” entre el oficialismo y “alguna de las oposiciones”.

“Está en la escencia del gobierno”

Mario Barletta fustigó al oficialismo. Justificó el fallido período extraordinario en que “este gobierno no tiene un apego al régimen republicano y de hecho prefiere más los autoritarismos donde el congreso y la justicia – los otros Poderes – no funcionen. Eso está en la esencia misma del gobierno”. El ex intendente santafesino también se jacta de que “después de las elecciones, haber emparejado la situación les genera necesidad de estar calculando permanentemente” los votos que tengan para cada negociación.

“No se cayeron”

El Senador Nacional Marcelo Lewandowski afirmó a EL LITORAL que “en un contexto tan cambiante y con algunos asuntos que no solo dependen de decisiones propias sino que involucran la participación de terceros, es una posibilidad que los tiempos difieran de lo planificado”. De esta manera se espera que los temas puedan ir destrabándose con el correr del año que “no será de poca actividad” y donde el santafesino anuncia ya haber tenido “reuniones con el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, con el subsecretario de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Pablo "Tato" Giles, con el fin de realizar gestiones para resolver y atender las necesidades de los santafesinos”

“La renuncia de Máximo”

“El principal problema que tuvo el Congreso tuvo que ver con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos” comienza el mendocino Julio Cobos. Para el ex vicepresidente de la Nación, dicha situación “no sólo implica en un cambio en la conducción, sino un reordenamiento de las comisiones que se reparten proporcional a la cantidad de legisladores que tiene cada bloque o interbloque. Ahí el Frente de Todos no se pone de acuerdo como primera minoría y de ahí que no se pueden armar las comisiones”. En la misma línea explica que sólo están constituidas – tanto en el Senado como en Diputados – las comisiones Presupuesto y Hacienda por el tratamiento del proyecto de presupuesto 2022. Vale destacar que el trabajo en comisiones es la instancia previa y obligatoria para debatir y – eventualmente – reformular los proyectos que luego llegan al recinto para debatirse en sesión y convertirse o no en Ley.