Verstappen superó a Leclerc en el final y se quedó con el Gran Premio de Arabia Saudita

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull y último campeón del mundo, conquistó este domingo el Gran Premio de Arabia Saudita en el circuito urbano de Jeddah, en lo que fue su primera victoria en la temporada 2022.

En un final mano a mano con Charles Leclerc (Ferrari), que culminó en el segundo lugar, Verstappen se impuso y se llevó el triunfo, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) fue tercero y Sergio "Checo" Pérez (Red Bull) quedó en la cuarta ubicación tras haber hecho la pole position.

VERSTAPPEN WINS IN JEDDAH!! 🏆 Leclerc finishes just behind in second, Sainz takes third #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/FaAhZ5w0v6

A tres vueltas del final, Vestappen logró su 21° victoria, lo que le permitió entrar en el Top 15 histórico junto a Kimi Raikkonen. Detrás, en tanto, se ubicaron los siguientes pilotos: George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas) y Lewis Hamilton (Mercedes), que comenzó en la 15° posición y llegó a estar en el sexto puesto.

Por su parte, el español Fernando Alonso tuvo que abandonar en la vuelta 38, cuando su vehículo se quedó sin potencia en plena competencia. Además, Mick Schumacher no participó como consecuencia del impactante accidente que protagonizó el sábado, pese a que no sufrió heridas.

"Hola a todos, sólo quería decir que estoy bien. Gracias por los amables mensajes. El auto se sintió genial, volveremos más fuertes", manifestó en sus redes sociales el hijo del histórico Michael para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN