Cumplió 5 años y lo festejó con la temática de Malvinas

Lunes 18.04.2022 - Última actualización - 11:49

11:15

Las imágenes llegan desde Rincón y descubren a un niño fanático de San Martín, Cabral y las Islas Malvinas. Su historia.

“Malvinas Argentinas” señala el encabezado, acompaña la silueta de las mismas y finaliza con “Valentino”. Es la etiqueta del envoltorio de las “sorpresitas” que el cumpleañero entregó a sus invitados el último domingo de pascuas, al celebrar en su casa el aniversario de nacimiento que fue el 11 de abril. No fue todo, también hubo un momento para cantar la marcha alusiva y recibir a un veterano de la guerra. Conocemos a Valentino.

“El año pasado lo festejó de San Martín y este año quiso que sea de Malvinas” relata a El Litoral su mamá, Mariana Barbosa. Explica que le gusta todo lo referido a la historia nacional y sus protagonistas porque “mira Paka-Paka y ahí empezó a conocer sobre ellos”. “Este año coincidió con los 40 años de la guerra y eso hizo que todo sea más emotivo” relata la madre llena de orgullo y cuenta que Valentino suele “jugar con soldaditos y arma sus propias batallas; también tiene un barco que dice que es en el que va a Malvinas para recuperarlas”. Sobre esa causa tan sentida para los argentinos, detalla que el niño miró este año una de las películas sobre el tema y pensaban que no la iba a soportar por su corta edad, pero que “la entendió muy bien”. “Él solito pidió que su cumple sea de Malvinas, nosotros no le decimos nada ni insistimos porque estamos sorprendidos con su manera de seguir el tema y cómo le va quedando todo lo que ve en ese sentido”, señala. El momento fue compartido con amiguitos y familiares con la marcha de fondo. “Me pedía que ponga la marcha más fuerte porque no se escuchaba” dice Mariana entre risas. Las sorpresitas tenían escarapelas y banderitas tejidas por su mamá, junto a una rica torta caracterizada del mismo modo que todo el entorno.

Foto: Gentileza

“La guerra no es linda, pero nosotros fuimos para pelear por nuestra Patria” le dijo el veterano Oscar Arteriza a Valentino. Es el mismo héroe que reparó el monumento al ARA General Belgrano en la costanera santafesina. Lo visitó en su casa y cruzaron regalos: el más pequeño recibió por su cumple una taza personalizada y el ex combatiente una remera caracterizada con el motivo que los unió.

Valentino Rimoldi junto a el veterano Oscar Arteriza.Foto: Gentileza

“Es raro que a un nene de 5 años le interese todo eso, pero nos llena de orgullo y patriotismo como familia” relata Mariana y señala que su comportamiento también sorprende en el jardín al que concurre: “él les dice a sus maestras que quiere ser soldado”. Dicho nacionalismo es acompañado por su hogar, donde flamea una bandera argentina en todo momento. No será llamativo que, en algunos años, Valentino forme parte de las filas del Ejército Argentino, la Fuerza Aérea o Armada Argentina para estar a disposición, él mismo, de lo que nuestra Patria requiera y que hoy en día afronta conociendo nuestra historia a través de producciones audiovisuales, los testimonios de los protagonistas y con emotivos juegos de roles mientras imagina estar en la turba malvinera con la celeste y blanca flameando. Ojalá sea contagioso.