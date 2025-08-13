Legado eterno

A 100 años del nacimiento de Carlitos Balá, el hombre que nos regaló la risa y un "gestito de idea"

Desde sus inicios en la línea 39 hasta su consagración en la TV, el humorista conquistó al público con su carisma y creatividad, convirtiéndose en un ícono familiar. Años después de su partida, nos recuerda que la felicidad reside en la simpleza, siendo un poeta de la alegría que coloreó la vida de generaciones.