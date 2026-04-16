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16 de abril: Día Mundial del Ocio

En todo el mundo se celebra una jornada que invita a repensar el tiempo libre no como un vacío de actividad, sino como un derecho humano fundamental y un pilar para la salud mental.

El Día Mundial del Ocio funciona como un recordatorio necesario: la vida no es solo trabajo y producción. El Día Mundial del Ocio funciona como un recordatorio necesario: la vida no es solo trabajo y producción.
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El ritmo de la vida moderna, potenciado por la digitalización y la cultura del "hacer constante", ha desdibujado las fronteras entre las obligaciones y el descanso. En este contexto, el Día Mundial del Ocio, promovido por la Organización Mundial de Ocio (WLO, por sus siglas en inglés) y apoyado por entidades como la Asociación SolCom, cobra una relevancia inédita. No se trata meramente de "no hacer nada", sino de recuperar el derecho al tiempo para uno mismo, a la recreación y al desarrollo personal fuera de las lógicas del mercado laboral.

Especialistas coinciden en que el ocio es una pieza clave para el bienestar biopsicosocial. Según los principios que rigen esta efeméride, el ocio es una experiencia humana que favorece la libertad, la creatividad y la participación comunitaria, alejándose de la idea de que es "tiempo perdido".

Muchos argentinos podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el descanso y el disfrute del tiempo libre están reconocidos como esenciales.

El ocio como derecho y bienestar

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el descanso y el disfrute del tiempo libre están reconocidos como esenciales. Sin embargo, en el siglo XXI, el acceso a un ocio de calidad se ve amenazado por el estrés crónico y la precariedad de los espacios de desconexión.

'El ocio permite que la persona se reencuentre con sus deseos y con sus vínculos afectivos fuera de la presión de la productividad', explican referentes del sector.

La cultura del encuentro

La conmemoración de este día busca, además, fomentar políticas públicas que garanticen que todos los ciudadanos —independientemente de su nivel socioeconómico— tengan acceso a actividades culturales, deportivas y recreativas. La democratización del ocio es, en última instancia, una herramienta de equidad social.

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Uno de los grandes obstáculos actuales para el ocio genuino es la presencia constante de las pantallas. El "ocio digital" a menudo se convierte en un consumo pasivo de contenidos que no siempre genera el descanso reparador que el cerebro necesita.

El desafío, según el espíritu de la Asociación SolCom en este 16 de abril, es volver a las actividades que fomenten la presencia plena: la lectura, el deporte, la charla cara a cara o la simple contemplación.

La hiperconectividad también modifica la organización de la vida cotidiana.El "ocio digital" a menudo se convierte en un consumo pasivo de contenidos que no siempre genera el descanso reparador que el cerebro necesita.

El equilibrio necesario

En conclusión, el Día Mundial del Ocio funciona como un recordatorio necesario: la vida no es solo trabajo y producción. Integrar momentos de disfrute genuino y recreación no es un lujo, sino una necesidad biológica y social.

Como solemos decir en este medio, detener la marcha para mirar el río o compartir un mate sin la urgencia del reloj no es perder el tiempo, es, precisamente, ganar vida. En una ciudad que invita al paseo y al encuentro, este 16 de abril es la excusa perfecta para reivindicar ese derecho.

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