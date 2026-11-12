Las teorías se quedan cortas

El misterio del asteroide que acelera sin motivo aparente: ¿es peligroso para la Tierra?

"1998 KY26" mide unos 11 metros de diámetro y que completa una vuelta sobre sí mismo aproximadamente cada cinco minutos. la sonda japonesa Hayabusa2 llegará a su superficie en 2031. Hasta entonces, es una anomalía que desvela a los investigadores.