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Maximiliano Pullaro
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Panorama astrológico

Horóscopo de hoy 27 de septiembre de 2026

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♈ Aries

Un tema que venías postergando puede volver a ocupar tu atención. Antes de actuar impulsivamente, evaluá qué querés conseguir y qué cambios necesitás hacer para avanzar.

♉ Tauro

El día favorece la tranquilidad y los encuentros con personas que te hacen sentir bien. Dejá de lado algunas preocupaciones y permitite disfrutar sin pensar tanto en lo que viene.

♊ Géminis

Una conversación puede abrirte una posibilidad que no habías considerado. Escuchá otras perspectivas y evitá tomar decisiones apresuradas solo por querer resolver todo rápido.

♋ Cáncer

Vas a estar más sensible y atento a las actitudes de quienes te rodean. Usá esa percepción para reconocer qué vínculos te dan tranquilidad y cuáles necesitan nuevos límites.

♌ Leo

El cierre del mes te encuentra pensando en nuevos proyectos. Es un buen momento para organizar tus ideas y elegir cuáles realmente vale la pena llevar adelante durante las próximas semanas.

♍ Virgo

Después de días de mucha actividad, necesitás bajar el ritmo. Aprovechá el domingo para ordenar tus prioridades y no cargarte con responsabilidades que no te corresponden.

♎ Libra

Una situación que venía generando dudas puede empezar a definirse. Confiá en tu criterio y buscá un punto de equilibrio antes de tomar una decisión que afecte tus próximos pasos.

♏ Escorpio

Una charla sincera puede ayudarte a entender mejor una situación personal. No te quedes únicamente con lo que imaginás: preguntar y escuchar puede evitar un malentendido.

♐ Sagitario

El domingo trae ganas de salir de la rutina y hacer algo diferente. Una invitación o un plan espontáneo puede convertirse en una buena manera de cerrar el mes.

♑ Capricornio

Tu cabeza puede estar puesta en las obligaciones de las próximas semanas, pero también necesitás descansar. Organizá lo importante y dejá espacio para recuperar energía.

♒ Acuario

Una idea que parecía difícil de concretar empieza a encontrar un camino posible. Compartirla con alguien de confianza puede ayudarte a detectar nuevas alternativas.

♓ Piscis

El cierre de septiembre te invita a mirar hacia adentro y reconocer qué cosas querés dejar atrás. No necesitás tener todas las respuestas ahora: algunas decisiones se acomodarán con el tiempo.

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