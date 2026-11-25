El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” convocó a la Licitación Pública Nº 05 (LPU-2026-00000005-APPSF-OD-COM-CON-AIR-ROS) para la incorporación de puertas biométricas destinadas al sector de Migraciones de la terminal aérea.
El Aeropuerto Internacional Rosario licita la incorporación de puertas biométricas en Migraciones
El presupuesto oficial para la incorporación del equipamiento en el sector de Migraciones fue fijado en U$S 2.797.509,90. La apertura de sobres se realizará el 18 de diciembre.
De acuerdo con la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la contratación se tramita bajo el Expediente Nº EE-2026-00068469-APPSF-OD y cuenta con un presupuesto oficial de U$S 2.797.509,90 (dólares estadounidenses dos millones setecientos noventa y siete mil quinientos nueve con 90/100).
Plazos y condiciones
El acto de apertura de ofertas fue programado para el próximo 18 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas.
- Organismo licitante: Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.
- Presupuesto oficial: U$S 2.797.509,90.
- Expediente: EE-2026-00068469-APPSF-OD.
Según precisa el aviso oficial, la información sobre la convocatoria se encuentra disponible en la sección institucional de licitaciones del sitio web del Aeropuerto Internacional Rosario.
Modernización de Migraciones
El Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” es una de las principales terminales aéreas de la provincia de Santa Fe y cuenta con sectores destinados a vuelos nacionales e internacionales. En el área de Migraciones se realizan los controles de ingreso y salida del país para los pasajeros de vuelos internacionales.
La incorporación de puertas biométricas apunta a modernizar ese sector mediante tecnología de identificación automatizada, con el objetivo de facilitar el tránsito de pasajeros y optimizar los procedimientos de control migratorio.
Este tipo de tecnología permite verificar la identidad de los pasajeros mediante datos biométricos, como los rasgos faciales, y contrastarlos con la documentación correspondiente.
Su implementación busca contribuir a la automatización de los controles migratorios, aunque el funcionamiento específico y los requisitos de uso dependerán de las condiciones técnicas establecidas en la licitación.