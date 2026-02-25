Aeropuertos Argentina amplía Ezeiza con US$110 millones: obras en pistas, plataformas y terminal
El plan de US$ 110 millones busca ganar flexibilidad operativa. La ventana crítica de trabajos será del 25 de octubre al 11 de noviembre, período en el cual la longitud de pista disponible se verá drásticamente reducida.
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza suspenderá despegues y aterrizajes
Aeropuertos Argentina, concesionaria del sistema aeroportuario, anunció un plan de inversiones por US$110 millones para el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con obras destinadas a ampliar capacidad y sostener el crecimiento de la actividad aerocomercial.
El anuncio se da tras un 2025 récord para el sector, con más de 50,6 millones de pasajeros en todo el país. En ese escenario, Ezeiza aparece como pieza clave para absorber más vuelos, operaciones y servicios.
Ezeiza sumará obras por US$110 millones para ampliar capacidad y modernizar operaciones.
Obras “lado aire”: plataforma Golf y rehabilitación de pistas
El paquete de trabajos se concentrará principalmente en el “lado aire”. Se construirá la nueva plataforma Golf, con capacidad para operar y estacionar siete aeronaves narrow body, y posiciones de rampa dedicadas.
Además, se rehabilitará la pista secundaria 17-35 y su intersección con la pista principal 11-29. La meta es ganar flexibilidad operativa y mejorar el flujo de movimientos en un aeropuerto que opera con alta demanda.
Del 25/10 al 11/11 se operará solo con la pista 11-29, reducida a 1850 metros.
Ventana crítica: del 25 de octubre al 11 de noviembre
Por la obra en la pista secundaria, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre la operación quedará restringida exclusivamente a la pista 11-29, que funcionará con una longitud reducida de 1850 metros, frente a los 3300 habituales.
Ese cambio obligará a readecuar programaciones, especialmente para aeronaves de mayor porte. Desde la administración de Ezeiza indicaron que ya hubo reuniones con aerolíneas para coordinar la transición y alternativas.
El plan incluye plataforma Golf, mejoras de terminal, tecnología y ampliación del sector cargas.
Terminal, tecnología, sustentabilidad y cargas
En el “lado tierra”, se ampliará la terminal de arribos domésticos en 1200 m², con cinco nuevas puertas (hasta 12) y 3500 m² adicionales de preembarque. Se sumarán sala VIP, oferta gastronómica y un espacio para niños.
El plan incluye renovación tecnológica con más de 1700 equipos para check-in y control, preparados para operar con biometría. En sustentabilidad, se prevé una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa y energía renovable para cinco posiciones.
En el área de cargas, se apunta a concluir la Terminal Única de Courier (12.000 m²) y ampliar la exportación de perecederos, con más superficie de temperatura controlada. También habrá una nueva circulación hacia la autopista Riccheri.