Entre octubre y noviembre

Aeropuertos Argentina amplía Ezeiza con US$110 millones: obras en pistas, plataformas y terminal

El plan de US$ 110 millones busca ganar flexibilidad operativa. La ventana crítica de trabajos será del 25 de octubre al 11 de noviembre, período en el cual la longitud de pista disponible se verá drásticamente reducida.