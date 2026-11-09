Con la llegada de diciembre, los trabajadores en relación de dependencia comienzan a calcular cuánto recibirán por la segunda cuota del aguinaldo de 2026.
Aguinaldo de diciembre 2026: cuándo se paga y cómo calcular cuánto vas a cobrar
La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre. Se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el segundo semestre.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho establecido por la legislación argentina y se abona en dos partes durante el año: una en junio y otra en diciembre.
De acuerdo con el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la segunda cuota tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre de 2026.
Para determinar el monto, se debe tomar como referencia la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre comprendido entre julio y diciembre y calcular el 50% de ese importe.
Esto significa que el aguinaldo no corresponde necesariamente a la mitad del último sueldo cobrado, sino a la mitad del salario mensual más alto del período. Por eso, el monto puede variar de un trabajador a otro, según sus ingresos durante los últimos seis meses.
Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026
La legislación argentina establece dos fechas anuales para el pago del Sueldo Anual Complementario. Según el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, la primera cuota vence el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre de cada año.
De esta manera, para el segundo medio aguinaldo de 2026, los empleadores deberán realizar la liquidación correspondiente con vencimiento el viernes 18 de diciembre.
La norma también contempla una particularidad para el cálculo de esta segunda cuota: como el semestre todavía está en curso al momento de la liquidación, el empleador debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre.
Si esa estimación no coincide con la remuneración que finalmente percibe el trabajador, se debe recalcular el importe del aguinaldo. La diferencia entre lo que correspondía cobrar y lo que se pagó el 18 de diciembre deberá incorporarse al salario de ese mismo mes.
El período que se toma como referencia para esta liquidación comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Cómo calcular el aguinaldo de diciembre
Para conocer cuánto corresponde cobrar, hay que identificar cuál fue el salario mensual más alto devengado durante el segundo semestre de 2026. Una vez identificado ese importe, se debe calcular la mitad.
La fórmula para quienes trabajaron durante los seis meses completos es:
Aguinaldo = mejor remuneración mensual del semestre ÷ 2.
Por ejemplo, si un trabajador tuvo los siguientes salarios mensuales durante el segundo semestre:
Julio: $1.000.000.
Agosto: $1.050.000.
Septiembre: $1.100.000.
Octubre: $1.150.000.
Noviembre: $1.200.000.
Diciembre: $1.180.000.
En este caso, la remuneración más alta fue la de noviembre, de $1.200.000. Por lo tanto, el cálculo del medio aguinaldo será:
$1.200.000 ÷ 2 = $600.000.
Ese será el importe bruto correspondiente a la segunda cuota, sujeto a las retenciones que correspondan.
¿Qué pasa si una persona no trabajó durante todo el semestre?
La legislación también contempla a quienes ingresaron a un empleo durante los últimos seis meses o dejaron de trabajar antes de finalizar el período. En esos casos, corresponde cobrar un aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.
El Decreto 1.078/1984, reglamentario de la Ley 23.041, establece que la liquidación debe realizarse en proporción al tiempo trabajado durante el semestre.
Para hacer un cálculo práctico, se puede dividir la mejor remuneración mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.
Por ejemplo, si una persona ingresó en septiembre y su mejor remuneración mensual durante el período fue de $1.200.000, trabajó cuatro meses del semestre. La cuenta será:
$1.200.000 ÷ 12 × 4 = $400.000.
De esta manera, aunque no haya trabajado los seis meses completos, tiene derecho a percibir la parte proporcional del Sueldo Anual Complementario.
El aguinaldo es un derecho reconocido por la normativa laboral argentina. Para conocer el importe que corresponde cobrar en diciembre, la clave es revisar los recibos de sueldo del segundo semestre, identificar la remuneración mensual más alta y aplicar el cálculo previsto por la ley.