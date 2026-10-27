El salario del personal de casas particulares volverá a actualizarse en noviembre, en el marco del esquema de aumentos definido para el segundo semestre de 2026. La suba prevista es del 1,6% y se aplicará sobre los valores establecidos para octubre. Además, durante este mes se incorporará al sueldo básico el último 25% de la suma no remunerativa que se abonó por única vez en agosto.
Servicio doméstico en noviembre de 2026: cuánto se cobra por hora y por mes
El personal de casas particulares tendrá una nueva actualización salarial del 1,6% en noviembre y completará la incorporación al sueldo básico de una suma extraordinaria pagada en agosto. Las escalas varían según la categoría y la modalidad de trabajo.
La actualización alcanza a las cinco categorías del régimen: supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Los montos dependen de la actividad que se realiza y de si el trabajo es con retiro o sin retiro. También hay que considerar los adicionales que correspondan en cada caso.
El tema ganó visibilidad en las búsquedas en internet. Según los datos de Google Trends para Argentina durante las últimas 4 horas, la consulta “trabajador doméstico” mostró variaciones importantes en el interés registrado, de acuerdo con la captura correspondiente al 26 y 27 de octubre. La herramienta permite observar la evolución relativa de las búsquedas, pero no informa cuántas consultas exactas se realizaron.
Cuánto cobra el personal doméstico en noviembre
El nuevo tramo de actualización forma parte del acuerdo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026, publicada en septiembre y luego rectificada por la Resolución 7/2026. El esquema fijó aumentos escalonados para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con incrementos del 1,9%, 1,8%, 1,7%, 1,6% y 1,6%, respectivamente.
De acuerdo con la escala salarial difundida para noviembre, los valores mínimos por hora y por mes quedan de la siguiente manera:
Supervisión: $4.928,28 por hora y $614.791,27 mensuales con retiro; $5.344,33 por hora y $678.036,40 mensuales sin retiro.
Tareas específicas: $4.700,21 por hora y $575.394,53 mensuales con retiro; $5.098,84 por hora y $633.782,08 mensuales sin retiro.
Caseros: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas: $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales con retiro; $4.923,50 por hora y $620.420,85 mensuales sin retiro.
Tareas generales: $4.174,62 por hora y $512.142,96 mensuales con retiro; $4.451,49 por hora y $562.837,52 mensuales sin retiro.
Estos importes corresponden a los salarios mínimos de referencia. El sueldo final puede variar según la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad, los adicionales aplicables y las condiciones de cada relación laboral.
La categoría de tareas generales comprende actividades habituales del hogar, como limpieza, lavado, planchado y preparación de comidas. Las tareas específicas corresponden a personal que realiza labores que requieren conocimientos particulares, como cocineros contratados exclusivamente para esa función.
La categoría de asistencia y cuidado de personas incluye tareas de acompañamiento y cuidado no terapéutico, mientras que la de supervisión comprende la coordinación y el control de las tareas de otros trabajadores.
La modalidad con retiro corresponde a quienes terminan su jornada y regresan a su domicilio. En cambio, el personal sin retiro permanece en el lugar de trabajo durante los períodos establecidos para esa modalidad.
Salarios · Noviembre de 2026
Servicio doméstico: cuánto se cobra por hora y por mes
La actualización prevista es del 1,6%. Los mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.
Salarios mínimos por categoría
Valores de referencia para noviembre. Los importes mensuales corresponden a la escala difundida para cada modalidad.
SupervisiónCategoría 1
Tareas específicasCategoría 2
CaserosCategoría 3
Asistencia y cuidado de personasCategoría 4
Tareas generalesCategoría 5
Adicionales que pueden modificar el sueldo
Cómo se incorporó la suma extraordinaria
La suma pagada por única vez en agosto se integra al salario básico en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.
*El monto de agosto variaba según la cantidad de horas semanales trabajadas: $20.000, $11.500 o $8.000.
Qué significa cada modalidad
Para tener en cuenta: las cifras son valores de referencia consignados en la información de base y deben cotejarse con la escala oficial vigente antes de su publicación.
El interés de búsqueda en Google Trends se expresa en una escala relativa de 0 a 100; no equivale al número absoluto de consultas.
Qué adicionales se deben tener en cuenta y por qué creció el interés
Además del salario básico, el régimen contempla adicionales que pueden modificar el monto que corresponde cobrar. Uno de ellos es la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador, según las condiciones previstas para su cálculo. También se reconoce un adicional del 31% por zona desfavorable para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.
En el caso de las horas extra, el régimen establece un recargo del 50% para las realizadas en días comunes y del 100% cuando se trabajan los sábados después de las 13, los domingos o los feriados, de acuerdo con la normativa vigente. Por eso, para calcular el pago mensual no alcanza con identificar la categoría: también es necesario revisar la jornada y los adicionales que correspondan.
Otro punto relevante en noviembre es la incorporación al básico del 25% restante de la suma extraordinaria que se pagó en agosto.
El monto original fue de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, de $11.500 para jornadas de entre 12 y menos de 16 horas semanales, y de $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas por semana. La resolución dispuso que esa suma se integrara progresivamente al salario básico: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre.
El interés por el tema también se refleja en Google Trends. Este comportamiento coincide con la proximidad del cambio de mes y la circulación de información sobre los nuevos salarios, aunque la herramienta por sí sola no permite establecer qué motivo llevó a cada persona a buscar el término.
Para conocer el importe que corresponde cobrar, cada trabajador debe identificar su categoría, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación. También conviene revisar los adicionales por antigüedad, zona desfavorable y horas extra. La escala nacional establece mínimos: empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores, siempre dentro del marco legal vigente.
El último aumento del cronograma está previsto para diciembre, con una suba adicional del 1,6%. De este modo, el acuerdo contempla actualizaciones mensuales hasta el cierre de 2026 y completa la incorporación de la suma extraordinaria al salario básico en noviembre.