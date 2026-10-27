Servicio doméstico en noviembre de 2026: cuánto se cobra por hora y por mes

La actualización prevista es del 1,6%. Los mínimos varían según la categoría y la modalidad de trabajo.

Aumento de noviembre 1,6% Sobre los valores de octubre Suma extraordinaria de agosto 25% Último tramo que se incorpora al básico

Salarios mínimos por categoría

Valores de referencia para noviembre. Los importes mensuales corresponden a la escala difundida para cada modalidad.

Supervisión Categoría 1 Con retiro $4.928,28 $614.791,27 por mes Sin retiro $5.344,33 $678.036,40 por mes Tareas específicas Categoría 2 Con retiro $4.700,21 $575.394,53 por mes Sin retiro $5.098,84 $633.782,08 por mes Caseros Categoría 3 Modalidad única $4.451,49 $562.837,52 por mes Asistencia y cuidado de personas Categoría 4 Con retiro $4.451,49 $562.837,52 por mes Sin retiro $4.923,50 $620.420,85 por mes Tareas generales Categoría 5 Con retiro $4.174,62 $512.142,96 por mes Sin retiro $4.451,49 $562.837,52 por mes

Importante: son salarios mínimos de referencia. El monto final puede variar por horas trabajadas, antigüedad, zona desfavorable, horas extra y condiciones de contratación.

Adicionales que pueden modificar el sueldo

1% por año Antigüedad Por cada año trabajado con el mismo empleador, según las condiciones de cálculo vigentes. 31% Zona desfavorable Para las provincias y el partido bonaerense de Patagones alcanzados por el régimen. 50% Horas extra en días comunes Recargo previsto para horas extra en días habituales. 100% Horas extra especiales Sábados después de las 13, domingos y feriados.

Cómo se incorporó la suma extraordinaria La suma pagada por única vez en agosto se integra al salario básico en tres etapas: 25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Agosto $20.000* Septiembre 25% Octubre 50% Noviembre 25% Diciembre +1,6% *El monto de agosto variaba según la cantidad de horas semanales trabajadas: $20.000, $11.500 o $8.000.

Qué significa cada modalidad