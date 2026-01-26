El Aeropuerto de Rosario realiza nuevos trabajos de balizamiento, sin afectar los vuelos comerciales

El Aeropuerto Internacional de Rosario Islas Malvinas (ROS) informó que desde este lunes 26 de enero y hasta el viernes 30 se llevarán adelante nuevos trabajos sobre el sistema de balizamiento, en el marco del proceso de modernización que incluyó la obra de remodelación integral de la pista y de ambas cabeceras.
Debido a estas labores, se establecieron una serie de cortes programados en la actividad de la pista. Se trata de ventanas programadas y coordinadas con antelación, por lo que las aerolíneas ya cuentan con el cronograma correspondiente.
Desde la administración del Aeropuerto aclararon que la operatoria comercial está garantizada, ya que los trabajos se realizan en ventanas temporales sin frecuencias comerciales. Las intervenciones forman parte de los ajustes finales necesarios para optimizar el funcionamiento del sistema y se desarrollarán en los horarios que no afectan a los vuelos comerciales regulares.
Aeropuerto Internacional de Rosario.
Al respecto, el directorio del ROS indicó que “para solicitar el cambio de categoría, estamos ingresando en la etapa final de trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema de balizamiento, que incluyen algunos ajustes menores para completar la obra”.
Estos cierres son comunicados a través de los avisos oficiales que informan a la comunidad aeronáutica sobre cambios o novedades operativas temporales en aeropuertos y rutas aéreas (denominados NOTAM), los cuales se publican en hora UTC (Hora Universal Coordinada). Para su correcta interpretación en Argentina, es necesario descontar tres horas a los horarios consignados en UTC.
Festejos en el Aeropuerto Internacional de Rosario durante la inauguración el pasado 29 de diciembre.
A poco más de un mes de la inauguración encabezada por el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, argumentaron que se realiza nuevas refacciones ya que “la obra principal, pista y balizamiento, se ejecutó en tres meses, cuando lo previsto para una obra de esta magnitud era de cinco a seis meses. Se decidió acelerar los plazos para restablecer rápidamente la Categoría I del aeropuerto, dejar la pista plenamente operativa y permitir el reinicio de los vuelos comerciales para aprovechar la temporada fuerte de verano”.
Cuáles serán los horarios de cierre
26 de enero: de 11:15 a 13:45 y de 17:20 a 20:20
27 de enero: de 14:35 a 17:05 y de 18:45 a 22:00
29 de enero: de 12:30 a 15:20 y de 16:40 a 19:55
30 de enero: de 12:10 a 16:10 y de 17:30 a 21:35
Durante dichos períodos existe una excepción para operaciones de helicópteros.