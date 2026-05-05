Este lunes 4 de abril se retomó, de forma parcial, el acceso de la prensa a la Casa Rosada tras 10 días de restricción de Nación alegando motivos de “seguridad” y prevención ante posible “espionaje”.
Google Maps sigue mostrando un sector de Casa Rosada que fue restringido por Nación
A pesar de tratarse de imágenes antiguas, la herramienta permite seguir recorriendo zonas como el Patio de Palmeras.
La parcialidad del regreso de los periodistas en la conferencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es tal ya que no se les permitió ingresar a los acreditados de TN y eltrece, casualmente involucrados con el informe que desató la polémica.
En relación a las medidas de Casa Militar sobre las exigencias y restricciones de ingreso y circulación, los periodistas deberán acceder con DNI y credencial en mano por Balcarce 78. Previamente se hacía por Balcarce 24 y con huella biométrica, aspecto motivado tras la eliminación de los registros hace días.
Street View sigue mirando
Si bien se tratan de registros realizados en 2016, la herramienta de Street View dentro de Google Maps sigue habilitando el recorrido virtual por la Casa Rosada e incluso por sectores que actualmente se encuentran restringidos, según la actualización de este lunes.
Casa Militar prohibió la circulación por el Patio de Palmeras y el balcón ubicado en el primer piso, espacios a los cuales se puede acceder desde Street View para su tradicional expedición digital.
Otros espacios limitados son la Sala de Periodistas, los baños, las cafeterías y el Patio de Malvinas.
A su vez, lo que no se ha suspendido de manera oficial son las actividades rutinarias como las visitas guiadas especiales de las 16 horas. En lo que refiere al Museo Casa Rosada en exclusivo, están habilitados los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos: de 11 a 18 h. Último ingreso a la sala 17.30 h.
Las modificaciones
La estructura no ha sufrido modificaciones de relevancia durante los últimos 10 años, tomando como referencia la fecha de las imágenes disponibles dentro de Google Maps.
A pesar de estos, sí existe un proyecto concreto de modernización, establecido desde el mismo 2016 y algunos cambios de denominaciones y usos ya en la actual gestión del presidente Javier Milei.
A partir de 2016, bajo la gestión de la Secretaría General de la Presidencia, se oficializó el Plan Maestro "Casa Rosada del Siglo XXI", un proyecto con un horizonte de ejecución de diez años destinado a la recuperación integral del edificio. Los objetivos declarados del plan fueron la modernización tecnológica, la sustentabilidad ambiental y la innovación en los espacios de trabajo, promoviendo una cultura de horizontalidad y colaboración entre los empleados.
La fase inicial del Plan Maestro se centró en el segundo piso, el área que presentaba los daños estructurales más severos. Mediante la Licitación Pública Nacional con el número de expediente EX-2016-02385954, se adjudicó la obra de remodelación parcial, readaptación y puesta en valor de un sector estratégico de dicha planta. El presupuesto oficial asignado fue de $49.931.037,93, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y la empresa seleccionada tras la compulsa de precios fue Adanti Solazzi.
La segunda fase del proyecto, con una inversión estimada de 180 millones de pesos, se diseñó para intervenir áreas críticas de servicios y logística. Entre los hitos de esta etapa se destacó el reciclaje integral del primer subsuelo y la relocalización de los núcleos de sanitarios para garantizar su accesibilidad universal. Asimismo, se contempló la intervención en la terraza del edificio para dotarla de criterios de sustentabilidad activa.
La tercera etapa, presupuestada en unos 60 millones de pesos, se enfocó en completar la remodelación de las oficinas restantes en el segundo piso, abarcando una superficie adicional de 2.700 metros cuadrados. El objetivo final de estas fases fue integrar todas las dependencias de la Presidencia de la Nación en un entorno que redujera el uso de papel y optimizara los recursos materiales.
La irrupción de la pandemia de Covid-19 en 2020 impuso un nuevo paradigma en las obras edilicias de la Casa Rosada. A pesar de las restricciones generales, las tareas de refacción no se detuvieron, aunque fueron reformuladas para incluir tecnologías de sanitización que inicialmente no formaban parte del Plan Maestro. La modernización de los sistemas de transporte vertical se convirtió en un ejemplo de vanguardia en salud pública institucional.
Cambios recientes
El 8 de marzo de 2024, el Gobierno anunció oficialmente el cambio de nombre del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario por el de Salón de los Próceres. Ubicado en el primer piso del ala izquierda de Balcarce 50, este espacio de alta visibilidad institucional había sido inaugurado en 2009. La modificación implicó el retiro de la colección de retratos de mujeres destacadas de la historia argentina y su traslado al Museo Casa Rosada.
La remodelación incluyó el ploteo de nuevas imágenes sobre las existentes y la colocación de cuadros de figuras históricas como José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan Bautista Alberdi, Julio Argentino Roca y Carlos Menem. Además del cambio nominal, el uso del espacio fue modificado para albergar oficinas del área de comunicación digital, lo que supuso la instalación de puestos de trabajo e infraestructura de redes en lo que antes era un salón de actos y recepciones.
Siguiendo una lógica similar, el Salón de los Pueblos Originarios fue rebautizado como Salón Héroes de Malvinas, en un acto que buscó reivindicar a los excombatientes en un espacio emblemático de la sede gubernamental.
En las áreas destinadas a los equipos de comunicación estratégica, se observó la cobertura de vidrios y puertas que permitían la vista desde los pasillos. Inicialmente, se utilizaron hojas blancas y cartón, para luego instalar vinilos esmerilados definitivos, priorizando la privacidad y la seguridad de las operaciones digitales por sobre la transparencia arquitectónica promovida en etapas anteriores.