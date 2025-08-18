Clima

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Santa Fe y gran parte del país

Desde la tarde de este lunes el SMN advirtió sobre un sistema de baja presión que generará lluvias intensas y ráfagas de hasta 70 km/h en varias provincias y podrían intensificarse en la madrugada y mañana de este martes. Además, informaron que las condiciones climáticas adversas se mantendrán por 72 horas.