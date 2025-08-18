Alerta amarilla y naranja por tormentas en Santa Fe y gran parte del país
Desde la tarde de este lunes el SMN advirtió sobre un sistema de baja presión que generará lluvias intensas y ráfagas de hasta 70 km/h en varias provincias y podrían intensificarse en la madrugada y mañana de este martes. Además, informaron que las condiciones climáticas adversas se mantendrán por 72 horas.
Advierten que las condiciones climáticas adversas se mantendrán por 72 horas. Crédito: Matías Pintos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos que afectarán a varias provincias argentinas, incluida Santa Fe, a partir de este lunes 18 de agosto. Se esperan fenómenos de variada intensidad que podrían incluir abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Según informó Cindy Fernández, comunicadora meteorológica y vocera del SMN, se ha formado un sistema de baja presión sobre el sur del litoral que provocará precipitaciones persistentes y vientos fuertes durante al menos 48 a 72 horas. El aviso alcanza al oeste de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, norte de San Luis, Buenos Aires, este de La Rioja y Santiago del Estero.
A medida que este sistema se intensifique, el viento del sur afectará a diversas zonas, con ráfagas que podrían superar los 60 o 70 km/h en partes de Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y el sur del litoral. Además, estiman que para este miércoles las condiciones podrían empeorar con una alerta naranja.
En sectores puntuales las lluvias y tormentas podrían superar los 100 mm. Crédito: Flavio Raina
Pronóstico para los próximos días
Las lluvias comenzaron a afectar este lunes a partes de Córdoba, San Luis, el norte de la provincia de Buenos Aires y todo el sur del litoral. Sin embargo, la situación se intensificará este martes, cuando las precipitaciones se extiendan a gran parte del litoral y al centro y norte de la provincia de Buenos Aires.
Se prevé que las lluvias y tormentas de mañana puedan dejar acumulados promedio de 50 a 60 mm, aunque en sectores puntuales podrían superarse los 100 mm.
Particularmente en Santa Fe, el SMN tiñe completamente la provincia con una alerta amarilla para la noche de este lunes lo que significa "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". La temperatura se mantendrá en los 17°c, pudiendo descender hasta los 10°c.
Mientras que para la madrugada y mañana del martes 19, pronostican una alerta naranja, por lo que se esperarían "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente". Se estima que las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°c y una máxima de 18°c.
Para el día miércoles, el sistema de baja presión se estará desplazando hacia el océano Atlántico y se espera una mejoría. Si bien la madrugada y mañana podrían mantenerse tomentosas y con importantes ráfagas de viento, para la tarde-noche habría una mejoría
La situación climática se intensificará este martes. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Recomendaciones ante el temporal
Ante la persistencia de las lluvias, tormentas y ráfagas fuertes, el SMN recomienda a la población seguir de cerca la actualización del sistema de alerta temprana. Se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales del organismo, como su sitio web, redes sociales y la aplicación "SMN tiempo y pronóstico".
Por su parte, desde la Municipalidad de Santa Fe recomiendan a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.