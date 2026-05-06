Servicio Meteorológico Nacional

Alerta naranja por tormentas severas en Santa Fe: tras el calor, llega un frente frío con ráfagas y granizo

Luego de un miércoles que rozó los 31°C en la capital provincial, se elevó el nivel de advertencia para el centro y sur de la provincia. Se espera una fuerte actividad eléctrica y acumulados de lluvia que podrían superar los 90 mm en el inicio del jueves.