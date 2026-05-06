La ciudad de Santa Fe y sus alrededores vivieron una jornada con tintes veraniegos este 6 de mayo. Con temperaturas que alcanzaron los 31°C y una humedad sofocante, el ambiente se convirtió en el escenario ideal para el desarrollo de una fuerte inestabilidad. Este fenómeno responde al choque de dos masas de aire antagónicas: el aire cálido y húmedo que predominó en el noreste argentino y el avance de un frente frío proveniente de la Patagonia.
Alerta naranja por tormentas severas en Santa Fe: tras el calor, llega un frente frío con ráfagas y granizo
Luego de un miércoles que rozó los 31°C en la capital provincial, se elevó el nivel de advertencia para el centro y sur de la provincia. Se espera una fuerte actividad eléctrica y acumulados de lluvia que podrían superar los 90 mm en el inicio del jueves.
Escalada a Alerta Naranja: qué esperar para el jueves
Si bien durante el miércoles rige una alerta amarilla para departamentos como La Capital, Las Colonias, Castellanos, San Jerónimo y San Martín, el panorama se tornará crítico durante las primeras horas del jueves 7 de mayo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha elevado a naranja el nivel de alerta para el sur de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires. En estas zonas, las tormentas podrían adquirir características de severas, incluyendo:
- Precipitaciones abundantes: acumulados de entre 60 y 90 mm en cortos períodos.
- Ráfagas violentas: vientos que podrían superar los 90 km/h.
- Actividad eléctrica: rayos frecuentes y caída de granizo de diversos tamaños.
Para el resto de la "bota" santafesina, se mantendrá la alerta amarilla durante el jueves, con lluvias persistentes y un marcado descenso de la temperatura.
Ciclogénesis: el fenómeno que marcará el fin de semana
Más allá de las tormentas iniciales, los modelos meteorológicos advierten sobre un proceso de ciclogénesis muy profunda. Este sistema de baja presión se gestará a partir de la tarde del jueves, desplazando las lluvias hacia el noreste pero intensificando notablemente los vientos en el centro-este del país.
Se prevé que para el viernes 8 y sábado 9, este ciclón extratropical genere un temporal de viento muy fuerte, especialmente en las zonas costeras, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. En nuestra región, esto se traducirá en un ambiente ventoso, fresco y con cielos mayormente cubiertos.
Recomendaciones para la población
Ante la vigencia de la alerta naranja, se recomienda a los ciudadanos:
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Evitar circular por zonas anegadas o bajo arboledas frondosas.
- Mantener limpios los desagües y canaletas de las viviendas.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales y los reportes actualizados de El Litoral.
La inestabilidad comenzará a ceder gradualmente hacia la noche del jueves, dando paso a un aire mucho más frío que marcará el ritmo del próximo fin de semana.