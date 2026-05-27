#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Servicio Meteorológico Nacional

Alerta violeta por niebla para Santa Fe y otras provincias argentinas

La advertencia del SMN rige para el miércoles. Qué zonas afecta y a qué hora se recomienda no salir por poca visibilidad.

Foto: Fernando Nicola.Foto: Fernando Nicola.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este miércoles que alcanza a la provincia de Santa Fe y amplias zonas del centro y norte del país.

Crédito: SMNCrédito: SMN

Las neblinas y bancos de niebla se registrarán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, reduciendo de manera considerable la visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos.

Mirá tambiénLa intensa niebla que afectó a Santa Fe, vista desde el drone de El Litoral

Según el mapa oficial difundido por el organismo, la advertencia abarca además al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y sectores de Santiago del Estero.

También incluye regiones de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

Recomendaciones

El organismo también brindó una serie de recomendaciones:

1- Evitá circular.

2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.

3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.

4- Reducí la velocidad.

5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.

6- Mantenete informado por las autoridades

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Estado del tránsito
Buenos Aires
Entre Ríos
Corrientes
Chaco
Santiago del Estero
Córdoba
San Luis
La Rioja
Catamarca
Tucumán

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro