El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este miércoles que alcanza a la provincia de Santa Fe y amplias zonas del centro y norte del país.
Alerta violeta por niebla para Santa Fe y otras provincias argentinas
La advertencia del SMN rige para el miércoles. Qué zonas afecta y a qué hora se recomienda no salir por poca visibilidad.
Las neblinas y bancos de niebla se registrarán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, reduciendo de manera considerable la visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos.
Según el mapa oficial difundido por el organismo, la advertencia abarca además al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y sectores de Santiago del Estero.
También incluye regiones de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
Recomendaciones
El organismo también brindó una serie de recomendaciones:
1- Evitá circular.
2- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
3- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
4- Reducí la velocidad.
5- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
6- Mantenete informado por las autoridades