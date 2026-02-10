#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por tormentas y granizo en Santa Fe: alcanza a 10 provincias este miércoles

El SMN mantiene alerta amarilla para Santa Fe este miércoles 11 de febrero por tormentas, lluvias intensas y posible caída de granizo. El aviso se extiende, al menos, a 10 provincias.

La advertencia incluye tormentas con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y granizo aislado. Foto: Fernando NicolaLa advertencia incluye tormentas con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y granizo aislado. Foto: Fernando Nicola
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 11 de febrero en Santa Fe y otras provincias del país. El aviso contempla lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo.

Según el organismo, el escenario puede presentarse de manera irregular: con períodos de calma y focos de tormenta que se potencian en pocos minutos. En ese contexto, se recomienda seguir los reportes oficiales y prestar atención a eventuales actualizaciones.

El mapa del SMN ubica a Santa Fe dentro de la zona con alerta amarilla para el miércoles 11.El mapa del SMN ubica a Santa Fe dentro de la zona con alerta amarilla para el miércoles 11.

Qué implica la alerta amarilla

El nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, sobre todo en la vía pública y en zonas con drenaje deficiente. La combinación de chaparrones fuertes y ráfagas puede provocar caída de ramas, anegamientos temporarios y baja visibilidad.

En Santa Fe, el riesgo aumenta cuando las tormentas se desplazan con intensidad y dejan acumulados importantes en poco tiempo. También puede registrarse granizo puntual, un fenómeno que suele presentarse en núcleos aislados pero con impacto inmediato.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Ante la posibilidad de lluvias intensas, conviene evitar actividades al aire libre durante el paso de la tormenta y no refugiarse bajo árboles. En calles o rutas, la clave es reducir la velocidad y circular con luces, porque la visibilidad puede caer bruscamente.

El mapa del SMN ubica a Santa Fe dentro de la zona con alerta amarilla para el jueves 12.El mapa del SMN ubica a Santa Fe dentro de la zona con alerta amarilla para el jueves 12.

También se sugiere asegurar objetos que puedan volarse en patios, balcones o terrazas, y no manipular cables caídos. Si hay agua acumulada, es preferible no atravesar sectores anegados y buscar alternativas de circulación.

Provincias alcanzadas por el aviso

Además de Santa Fe, el mapa de alertas marca áreas en otras 9 provincias, principalmente del centro y norte del país. El alcance exacto puede variar por zonas dentro de cada distrito, por lo que se recomienda verificar el detalle local del aviso vigente.

La situación se monitorea hora a hora y, si se agravan las condiciones, el SMN puede emitir alertas de mayor nivel en regiones puntuales. Por eso, el seguimiento en tiempo real será clave durante la jornada del miércoles.

#TEMAS:
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad

