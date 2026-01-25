Cuál será el cronograma de pagos de Anses este lunes

Mirá tambiénJubilaciones en febrero 2026: aumento confirmado y montos actualizados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 26 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Asimismo, desde el ANSES se comunicó durante el fin de semana que continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
- Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?
1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.
2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.
3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.
4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.