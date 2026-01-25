#HOY:

Cuál será el cronograma de pagos de Anses este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó las fechas que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno NacionalAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 26 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

Asimismo, desde el ANSES se comunicó durante el fin de semana que continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno NacionalAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Crédito: Gobierno Nacional

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

Prestación por Desempleo

  • Titulares con documentos concluidos en 4 y 5.
¿Cómo consultar fecha y medio de cobro?

1. Desde el sitio web de ANSES, opción Calendario de pagos.

2. Desde mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Cobros, opción Consultar fecha y medio de cobro.

El trámite se realiza de manera simple a través de la web oficial o la app mi ANSES.Imagen ilustrativa.

3. Desde la app mi ANSES, ingresando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Mis datos, opción Mis fechas de cobro.

4. A través de la modalidad Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a Iniciar atención, Consultas rápidas, Cuándo y dónde cobro.

