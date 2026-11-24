La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este martes 24 de noviembre con el calendario de pagos previsto para el penúltimo mes del año.
Anses: quiénes cobran hoy, martes 24 de noviembre, según la terminación del DNI
Cobran jubilados y pensionados con haberes superiores y titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, entre otras prestaciones.
Durante la jornada perciben sus haberes los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), según la terminación de su Documento Nacional de Identidad.
Todas las prestaciones sociales abonadas durante noviembre incorporan un reajuste del 1,93%, en línea con la variación del índice de precios registrada en septiembre, que se ubicó en el 1,9%. De acuerdo con la normativa vigente de movilidad mensual, el cálculo se aplica tomando el dato inflacionario con dos decimales para determinar los valores exactos de cada beneficio.
Qué prestaciones se pagan este martes 24 de noviembre
Según el cronograma oficial dispuesto por el organismo previsional, el esquema de acreditaciones para hoy se distribuye de la siguiente manera: los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan la mínima cobran aquellos con DNI terminados en 0 y 1, con un tope máximo actualizado de hasta $2.988.765,84.
En tanto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo reciben hoy sus depósitos correspondientes a los DNI finalizados en 8, con un monto total de $127.684,68.
Por su parte, continúan vigentes los pagos para todas las terminaciones de documento en el caso de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único, que abarcan matrimonio, adopción y nacimiento.
Cómo verificar la fecha y el lugar de cobro en Mi Anses
Para confirmar con exactitud el día de acreditación y la entidad bancaria asignada, los titulares deben ingresar al sitio web oficial de Anses o a la aplicación Mi Anses con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, el sistema permite consultar el detalle completo de liquidación y verificar la sucursal o cuenta habilitada para el retiro de los fondos.
Asimismo, quienes necesiten modificar la boca de pago pueden gestionarlo desde la sección Cobros dentro del mismo portal digital, seleccionando la opción correspondiente a jubilaciones o asignaciones familiares, validando sus datos de contacto mediante un código enviado por correo electrónico o SMS y confirmando el número de trámite del DNI.
Desde el organismo recuerdan que el cambio entra en vigencia a los 60 días de realizado y que los residentes en zona austral deben optar por una sucursal bancaria para conservar el adicional regional.