ANSES y Banco Nación lanzan descuentos en supermercados desde septiembre

Habrá 10% sin tope y, en cadenas seleccionadas, 20% en perfumería y limpieza. Además, un 5% extra pagando con BNA+ (tope $20.000 mensuales) y una remuneración diaria del 32% TNA sobre saldos.

Los bancos aplicarán descuentos para jubilados y pensionados desde septiembre.
 18:50
Por: 

El Ministerio de Capital Humano informó que desde septiembre se pondrá en marcha el programa Beneficios ANSES para jubilados y pensionados, con el objetivo de reforzar ingresos y capacidad de compra. La medida alcanza a más de 7 millones de personas y busca también impulsar el consumo en supermercados.

precios consumo supermercadoLos beneficios de ANSES alcanzan a supermercados de todo el país.

Cómo serán los descuentos

En Disco, Jumbo y Vea habrá 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable con otras promos. Coto y La Anónima aplicarán 10% sin tope en todos los rubros. Josimar ofrecerá 15% sin tope. Carrefour tendrá 10% con tope de $35.000. Quedan exceptuados carnes, electro y marcas seleccionadas.

Reintegro adicional del BNA

Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, habrá un 5% de reintegro extra abonando con BNA + MODO (débito o crédito) en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, con tope mensual de $20.000.

qrBanco Nación sumará un reintegro extra pagando con BNA+ MODO.

Interés diario sobre saldos

Además, el BNA depositará diariamente una remuneración del 32% TNA sobre el saldo en cuenta, por hasta $500.000.

