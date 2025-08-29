Beneficios para jubilados y pensionados

ANSES y Banco Nación lanzan descuentos en supermercados desde septiembre

Habrá 10% sin tope y, en cadenas seleccionadas, 20% en perfumería y limpieza. Además, un 5% extra pagando con BNA+ (tope $20.000 mensuales) y una remuneración diaria del 32% TNA sobre saldos.