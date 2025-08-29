ANSES y Banco Nación lanzan descuentos en supermercados desde septiembre

Los beneficios de ANSES alcanzan a supermercados de todo el país.
Cómo serán los descuentos
En Disco, Jumbo y Vea habrá 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable con otras promos. Coto y La Anónima aplicarán 10% sin tope en todos los rubros. Josimar ofrecerá 15% sin tope. Carrefour tendrá 10% con tope de $35.000. Quedan exceptuados carnes, electro y marcas seleccionadas.
Reintegro adicional del BNA
Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, habrá un 5% de reintegro extra abonando con BNA + MODO (débito o crédito) en Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea, con tope mensual de $20.000.
Banco Nación sumará un reintegro extra pagando con BNA+ MODO.
Interés diario sobre saldos
Además, el BNA depositará diariamente una remuneración del 32% TNA sobre el saldo en cuenta, por hasta $500.000.
